南韓疫情失控後這麼做 台人讚「防疫態度」勝日本：完全改觀

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，南韓疫情大爆發，確診人數達1261例，死亡人數12名，雖然防疫出現嚴重缺口，但有民眾指出，南韓政府積極徹查感染來源，下令禁止口罩出口，與日本佛系防疫相比，「南韓這次是不是值得尊敬」貼文引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，隨著疫情升溫，南韓亡羊補牢努力追查真相，「不像日本什麼都不想驗，直接當流感處理，韓國幾乎是地毯式搜查所有可能感染者，現在連教會都要照名冊檢驗，這種舉世無雙的態度，即使被列為慘烈的第三級旅遊警告都在所不惜，比起印尼虛假的感染人數，和日本哥吉拉咳嗽才會傳染，且不戴口罩的官員相比，韓國人是不是很有種？」

貼文一出，網友留言回應，「沒錯！韓國這態度難怪97年之後能變這麼強」、「韓國對疫情連環爆的因應，足以讓中國和日本借鏡」、「稍稍對韓國人改觀，沒那麼反感了」、「坦然面對疫情是好事」、「至少懂得面對問題還不算太晚，這次對日本很失望」、「韓國的確做得不錯，看好後續可以很快壓下來」、「南韓之前MERS就查的很勤，連院內感染都調查的一清二楚」。

不過，有民眾提出不同看法，「疫情爆發時，不對中國人限制入境，這就是過於親中的下場」、「南韓如果再繼續舔中，怎麼努力都沒用」、「南韓民眾防疫觀念跟台灣相比差很多，衛教要再努力宣導落實」、「近日才開始禁止口罩出口，之前還大方送中國幾百萬個口罩，導致民眾現在都買不到，不曉得是要說悲哀還是有其它詞能形容南韓政府」。