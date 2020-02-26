中東疫情連環爆 千萬難民難管控

新冠肺炎目前已有9個中東國家有確診病例，學者警告，中東境內約有1,200萬名難民，多數處於極差的衛生條件中，加上政府難以追蹤管控，恐怕成為大規模群聚感染的隱憂。雖然各國紛紛關閉與伊朗接壤的邊境，但WHO指出，關鍵在於國家間必須對降低境外移入案例、減少疾病傳播等保持密切溝通。

千萬難民難追蹤

根據《衛報》報導，伊朗什葉派的聖城庫姆是上百萬朝聖者的必經之路，如今卻成為伊朗疫情最嚴重的地區。朝聖活動目前已經暫停，電影院的場次也盡數取消，球賽則不開放觀眾進場，據稱已有50人死亡，但當局卻對此否認。

省長薩默斯特表示，由於庫姆是伊朗17個省的交通要衝，加上是宗教聖地，封城不是最有效控制疫情的方法，他們也正在苦思。但當地媒體卻指出，庫姆的情況非常糟糕，醫療資源奇缺，人民紛紛出城逃難。

至於鄰國伊拉克，劍橋大學的中東公衛學者庫茨指出，伊拉克的醫療體系非常脆弱，若疫情爆發恐怕會造成上千人死亡。據估計，伊拉克、敘利亞、黎巴嫩和土耳其的境內共有1,200萬名難民，多數處於極差的衛生條件中，自身的免疫力原本就不甚理想，加上政府難以追蹤，若發生大規模的群聚感染，後果不堪設想。

WHO：各國須密切聯繫

《半島電視台》指出，雖然目前伊朗的鄰國陸續關閉邊境，科威特和阿拉伯聯合大公國也取消了返往伊朗的航班，但WHO的萊恩博士指出，關鍵在於國家間的「風險管理」，對於降低境外移入案例、減少疾病傳播以及增加病人存活率，各國必須保持密切聯繫。

「對抗疫情最重要的是公開透明。」位於黎巴嫩的知識至政策中心主任賈達利認為，各國政府應提供人民最新的疫情資訊，並給予評估和治療的指引，才不會引發恐慌。紅十字會的卡蘇則強調，假消息傳播的速度比病毒還快，必須進一步快速澄清。

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