新冠疫情蔓延 世衛該宣告為瘟疫嗎？

新冠肺炎疫情近日又有新的發展，在伊朗、義大利、南韓等地都出現大規模的確診情況，外界開始出現是否將疫情定位為「瘟疫（pandemic）」的聲音，世界衛生組織秘書長譚德塞日前表示，疫情尚未達到瘟疫的等級，不想造成過度恐慌，然而，學界卻認為，新冠肺炎疫情已達到瘟疫等級。

《衛報》與《英國廣播公司》的報導指出，瘟疫指一種疾病同時在多個國家擴散，代表除了疾病發源的國家外，在其他國家也有發生二波的社區傳染。就目前新冠肺炎的疫情來看，最主要的疫情仍在中國，已有逾7萬7千人確診，逾2600人死亡，中國境外的確診數目則有1200多起，近30個國家都有發生疫情。

疫情多國蔓延

中國境外的確診數在過去一週快速上升，近來伊朗、義大利、南韓等國都出現疫情大爆發的情況。根據《英國廣播公司》的另一篇報導，衛生專家惠特沃思認為，目前在多個地區都出現持續傳染的疫情，此現況恐怕已達瘟疫等級，「病毒正在全球蔓延，且與中國的連結越來越薄弱。」

公衛教授席德哈則表示，他不認為目前已進入瘟疫階段，但還要端看接下來中國境外的連鎖傳染現像，「我們還不能就此說定，但我確信接下來幾天會得到相關證據，如果連義大利跟伊朗都中標，任何地方都有可能爆發疫情。」

傳染病控制專家、曾任世衛顧問麥克勞斯表示，瘟疫的規模並沒有一個明確的界定，最終還是要由世衛來做決定。若世衛宣告疫情為瘟疫等級，其意義在於聚集社會的動能，採取更嚴謹的防疫手段，同時獲得更多財政資源投入防疫。

避免全球恐慌

然而，若宣告瘟疫等級造成全球恐慌，其影響恐怕會抵消提升防疫意識的效果，學界有人認為，2009年世衛宣告H1N1為瘟疫時，造成了過度恐慌，使緊急部門供不應求，政府也花過多預算在抗病毒藥物上，相較之下，這次新冠病毒的症狀普遍較溫和，多數患者能在6日內康復。

傳染病專家米蘭擔憂，媒體恐怕會對瘟疫的意義過度渲染，但他也認為各國當局都應該為下一階段的防疫做好準備，「這包括醫院準備面對更多病人的流入、儲備抗病毒藥物等，並告訴大眾若有需要，會考慮施行有患者隔離、避免大型集會等措施。」

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