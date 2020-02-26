中國死亡病例三周最低 哪些國家疫情加重?

中國國家衛健委宣布，2月25日0至24時，中國單日新增確診406例，單日新增死亡52例。單日新增死亡病例數是近三周以來最低。累計確診78,064例，累計死亡2,715例。當中，湖北省單日新增確診401例，新增死亡52例。累計確診65,187例，累計死亡2,615例。

中國作為新冠肺炎疫情爆發初始地，近日的疫情已經出現緩和趨勢。現在湖北以外的新增確診病例數為5，中國官媒新華網以此為題，願湖北以外新增確診病例「早日清零」。

香港目前累積確診85宗，2宗死亡。香港地峽人稠，如果與中國大陸分開看待，排名確診病例數全球第七高。

香港政府26日宣讀財政預算案，香港財政司司長陳茂波說，預測今年香港經濟的實質增長介於-1.5%至0.5%之間。他說，旅游服務輸出受本地暴力沖擊事件影響，全年大跌10.4%，是有記錄以來最大跌幅。此外經濟狀況也讓失業率更高，最新失業率為3.4%，為3年多以來最高。

過去一年由於中美貿易摩擦、社會動蕩對經濟造成的影響，再加上接下來疫情對經濟的沖擊，港府宣布對18歲以上香港永久居民每人發放一萬元港幣，預計將有700萬人受惠，涉及預算高達650億港幣。

香港電台報導，香港財政司司長陳茂波指，縱使下年度的財政預算惠出現歷來最高的赤字，但相信唯有這樣，才能在市民和企業努力克服難關之際，為大家提供幫助。曾經做過4年財政司司長的現任全國政協常委唐英年評論道，要兼顧持續發展，不要造成結構性財政赤字是很重要。

韓國: 駐韓美軍也確診

截至當地時間26日上午九時，韓國中央防疫對策本部表示，韓國較前一天下午4點新增169例新冠肺炎確診病例，累計確診達1146例，為僅次於中國累積確診病例最多的國家。現在韓國也已經有4例死亡病例。

韓國在1月20日出現首例確診病例，但是之後的擴散速度極快，確診病例數急速超越更早病例、甚至因為鑽石公主號群聚感染而確診病例大增的日本。

美國軍方表示，新增的確診病例當中有一名是美國駐韓軍人，現年23歲。軍方表示，該軍人原先駐扎在大邱附近的凱洛營地(Camp Caroll)。由於大邱地處東西交通要道，美國在大邱有四個軍營，凱洛便是其中之一。現在美國也已經繃緊神經，緊急封閉距離新天地教會僅兩公裡的沃克軍營 (Camp Walker)。現在駐扎在韓國的美國軍人有28500名。

日本: 彈性在家上班

日本周二新增了10個確診病例，全國累積確診病例總共有860例。日本首相安倍晉三呼籲企業因應疫情，讓員工彈性在家上班。他說現在有些病例的傳染途徑還不是很清楚，現在已經出現社區感染，現在的防疫重點是讓傳播速度慢下來。

國際奧運委員會高級成員龐德(Dick Pound)說，如果新冠肺炎疫情在5月下旬得不到控制，日本預計在7月舉行的東京奧運可能會取消。龐德是前任加拿大游泳金牌選手，從1978年起就是奧林匹克委員會（IOC）內的委員，也是資歷最深的委員。他估計在賽前兩個月或三個月就需要做出最後決定。

意大利: 單日增加百例確診

現在意大利總共有323例確診、11例死亡。從周一傍晚到周二傍晚的24小時之內，意大利的新冠病毒確診病例就已經增加了100例，相當於增加了45%。其他歐盟國家如瑞士、奧地利、克羅地亞也出現確診首例，其他原本就有確診病例的國家如德國、法國和西班牙也新增了有意大利旅游史的確診病例。北非國家阿爾及利亞也有一名意大利人被確診，現在已經被隔離，是該國首例。

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伊朗: 衛生官員確診

伊朗截至周二已經有95例確診，15例死亡。伊朗現在是中國境外最多病例死於新冠病毒的國家。由於大眾懷疑伊朗瞞報確診病例，伊朗衛生部副部長周二出面召開新聞會否認。他在新聞會上不斷抽紙巾擦汗，看似身體十分不適。隔天他便確診新冠病毒。他自拍視頻說，他狀態良好，坦誠前一天已經發燒。他在記者會上反對以隔離方式防止疫情擴散，但他在確診之後，現正在家中進行自我隔離。

張慈/鄒宗漢(綜合報導)

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