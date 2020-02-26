FDA監控！中國藥品進口須有安全證明

受到新型冠狀病毒疫情影響，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)對於中國製造的產品檢查，制定了替代措施。由於美國政府發布旅行禁令，讓FDA原本對中國進口商品的例行檢查變得窒礙難行，因此主管官員現在要求廠商必須出示證明文件，以便監控進口商品的品質，並且針對旅行禁令解除之後，檢查進口貨品的優先順序清單。

FDA發表聲明指出：「現階段我們無法在中國進行產品檢查，但這並不影響我們對於醫療產品及食物安全的把關。」

聲明中表示，已經啟用輔助工具，監控中國進口商品的安全，同一時間也密切關注全球藥品的供應鏈情形，把具有風險的檢查項目先安排到世界上其他地點。

FDA在聲明中也說，目前並無證據顯示從中國進口的商品會傳播新冠病毒(COVID-19)。

根據統計，受到美國FDA管轄的中國製造商品當中，超過六成為醫療設備，另外約兩成則為各種不同的家庭用品，例如食物包裝機。

FDA表示，目前正與聯邦海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)合作，共同查緝蓄意或不小心違反安全標準的各種產品。

FDA表示：「幸好，目前我們並沒有看到美國消費者的健康，可能受到這波疫情爆發，而受到進口商品的危害。」

Axios新聞網站本周稍早報導，新冠病毒疫情爆發已經引發消費者對於藥物恐將短缺的恐慌，因為在中國製造的許多藥品成份，目前都面臨了出貨受阻的難題。

受到疫情影響，中國當地企業營運出現嚴重中斷，多家活躍於中國市場的美國企業，從蘋果公司(Apple)到耐吉(NIke)及星巴克咖啡(Starbucks)，則都基於健康安全考量暫時關閉中國大陸分店。