跟病毒賽跑！新基因檢測快篩 1小時揪出病毒

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情傳遍國際，盡快取得檢測結果變得急迫；許多檢測只需要幾小時就能有結果，傳統方法則可能耗時數周。

新冠肺炎帶動快速基因檢測發展，部分裝置的研發人員說，一但公開新穎的病原體基因序，資訊很快就能上傳並用來辨識感染者。

麻州基因檢測公司LexaGene執行長雷根(Jack Regan)說：「傳統參考實驗室的檢測方法耗時，診所採樣、運送，已經浪費12到24小時。」

LexaGene希望將咖啡機大小的檢測工具賣到機場、學校和診所，他說：「我們不到一小時就能取得結果，為防範致命疫情爆發，做出重大改變。」

基因檢測適用許多罕見病毒傳染病；47歲的史布林格(Ryan Springer)去年夏季開始覺得胸腔鈍痛，幾天後，病情轉為每次呼吸、每次心跳都劇痛，且高燒不退。

伊利諾州卡雷(Carle)基金會醫院急診室醫師安排肺部切片，並讓史布林格服用廣譜抗菌素，但他的病情惡化，恐怕等不到化驗(至少五天)結果出爐。

尋常檢測方式分析實驗室培養皿的菌株成長，是1880年代以來少有改變的篩檢方式。

新的基因檢測將病患體液中的去氧核糖核酸(DNA)或核糖核酸(RNA)微生物，與所有已知會讓人生病的病菌、病毒和真菌做比對。

傳染病學家卡恩(Amir Khan)把史布林格的血液送去舊金山Karius公司檢測，該公司是十多家研發基因療法的新創公司之一；不到48小時，檢測結果出爐，顯示史布林格罹患兔熱病(tularemia)。

兔熱病是一種透過動物傳染的罕見病毒傳染病，每年只有不到200位美國人罹患此病；兔熱病很難被診斷出來，但若不治療可能致命。

兔熱病的治療方法很簡單，即用抗生素「去氧羥四環素」(doxycycline)，史布林格服用五天後出院。

新穎的基因檢測可更快、更準確的透過血液DNA檢測病原體；這是研發中的新一代快篩進展，可能對醫師診斷和治療方法造成革命性影響。

波士頓大學(Boston University)健康法學教授奧特森(Kevin Outterson)說：「我們仍用19世紀的微生物診斷技術，對許多病患而言成效不佳，這些新科技比我們已用了一個多世紀的方法更顯優勢。」