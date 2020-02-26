超速快趕！ 新冠肺炎新藥、疫苗將展開臨床試驗

美官員25日表示，新型冠狀病毒肺炎治療藥物第一波臨床試驗已在內布拉斯加州展開，並可望擴及全球50個地點的400名患者；生技業者Moderna與國家過敏和傳染病研究所(NIAID)合作、迅速研發新冠肺炎疫苗，第一批已送交政府研究人員，將首次進行人體試驗。

治療藥物的臨床試驗中，半數患者會服用抗病毒實驗藥物瑞德西韋(Remdesivir)，另一半則服用安慰劑；在內布拉斯加大學醫療中心(University of Nebraska Medical Center)監督管理研究的卡里爾醫師(Andre Kalil)說，已感染新冠病毒的住院患者，只要出現相關症狀，皆可參加。

目前已有至少二項病患研究在中國進行，其中一項就包括美國藥廠吉利德科學公司(Gilead Sciences)生產的瑞德西韋，而另一項則是結合洛匹那韋(Lopinavir)和利托那韋(Ritonavir)兩種愛滋病藥物。

另外，而在疫苗方面，Moderna公司表示，已把裝有疫苗的藥瓶從位於麻州諾伍德(Norwood)的製造工廠，送到馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)的NIAID。

NIAID所長佛奇(Anthony Fauci)受訪時稱，可望4月底前展開臨床試驗，對象約為20到25名健康志願者，測試施打兩劑疫苗，以判定是否安全並誘發能夠抵抗病毒感染的免疫反應；初步結果可望於今年7月到8月出爐。

若臨床試驗於4月如期進行，從疫苗設計到人體試驗只經過約三個月；過去疫苗的研發方式是利用蛋或細胞培養技術培育病毒蛋白質，還要進行動物測試，而人類要使用到疫苗，可能還要等數年。

新研發方式仰賴平台技術(Platform Technology)，打造可以迅速更動的區塊，並根據新出現的病原體基因資料進行變更。

Moderna研製的疫苗，不需要病毒或其蛋白質的實際樣本，而是使用帶有基因密碼的核酸，指示身體細胞自行製造病毒蛋白質，如此便不需先感染個人，就能觸發免疫反應。

但迅速製造疫苗並進行測試的計畫並不能保證成功；這種技術至今尚未製成獲認可人類使用的疫苗。

佛奇也說，就算研究結果正面，疫苗可能最快也要等到明年才用得到。