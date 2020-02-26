快訊

北市宣布高中以下畢旅、校慶暫緩！全部延至5月4日後舉行

南韓疫情失控！再增115人感染新冠肺炎 累計1261例確診

超速快趕！ 新冠肺炎新藥、疫苗將展開臨床試驗

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合25日電
美對抗疫新藥瑞德西韋臨床試驗已經開始，正招募志願者。 美聯社
美對抗疫新藥瑞德西韋臨床試驗已經開始，正招募志願者。 美聯社

美官員25日表示，新型冠狀病毒肺炎治療藥物第一波臨床試驗已在內布拉斯加州展開，並可望擴及全球50個地點的400名患者；生技業者Moderna與國家過敏和傳染病研究所(NIAID)合作、迅速研發新冠肺炎疫苗，第一批已送交政府研究人員，將首次進行人體試驗。

治療藥物的臨床試驗中，半數患者會服用抗病毒實驗藥物瑞德西韋(Remdesivir)，另一半則服用安慰劑；在內布拉斯加大學醫療中心(University of Nebraska Medical Center)監督管理研究的卡里爾醫師(Andre Kalil)說，已感染新冠病毒的住院患者，只要出現相關症狀，皆可參加。

目前已有至少二項病患研究在中國進行，其中一項就包括美國藥廠吉利德科學公司(Gilead Sciences)生產的瑞德西韋，而另一項則是結合洛匹那韋(Lopinavir)和利托那韋(Ritonavir)兩種愛滋病藥物。

另外，而在疫苗方面，Moderna公司表示，已把裝有疫苗的藥瓶從位於麻州諾伍德(Norwood)的製造工廠，送到馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)的NIAID。

NIAID所長佛奇(Anthony Fauci)受訪時稱，可望4月底前展開臨床試驗，對象約為20到25名健康志願者，測試施打兩劑疫苗，以判定是否安全並誘發能夠抵抗病毒感染的免疫反應；初步結果可望於今年7月到8月出爐。

若臨床試驗於4月如期進行，從疫苗設計到人體試驗只經過約三個月；過去疫苗的研發方式是利用蛋或細胞培養技術培育病毒蛋白質，還要進行動物測試，而人類要使用到疫苗，可能還要等數年。

新研發方式仰賴平台技術(Platform Technology)，打造可以迅速更動的區塊，並根據新出現的病原體基因資料進行變更。

Moderna研製的疫苗，不需要病毒或其蛋白質的實際樣本，而是使用帶有基因密碼的核酸，指示身體細胞自行製造病毒蛋白質，如此便不需先感染個人，就能觸發免疫反應。

但迅速製造疫苗並進行測試的計畫並不能保證成功；這種技術至今尚未製成獲認可人類使用的疫苗。

佛奇也說，就算研究結果正面，疫苗可能最快也要等到明年才用得到。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠肺炎恐慌！連演藝圈這對前情敵也達成共識都戴口罩

因應新冠肺炎快速變化 舊金山宣布進入緊急狀態

新冠肺炎疫苗量產 美國官員：需時一年

台61觀音新屋區間測速開罰改變 下月起超速10K以上開罰

相關新聞

南韓新冠肺炎確診再增115例 累計增至1261例

韓聯社報導，南韓新冠肺炎再增115例確診，目前共1261例。

日本出現第2起新冠肺炎死亡案例！北海道函館老人不治

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，日本確診病例數字不斷升高，北海道政府26日說，包括25日死亡的函館高齡長者在內，北海道新增3...

北海道染新冠肺炎人數日本最多 專家曝兩關鍵原因

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，截至25日北海道共有35起感染案例，人數超越東京都，而北海道為什麼會出現接連感染，成為感染人數最多的地方，專家指出北海道「病毒檢測比較快」和「是日本冬季主要的觀光勝地」成為人數攀升的主要原因。

記者會上爆汗咳嗽！伊朗衛生官員隔一天證實確診

伊朗新冠肺炎疫情急速擴大，累計確診人數已達95人、15死。伊朗衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）24日才在...

伊朗「疫情維穩」害慘中東！衛生副部長發病

伊朗境內爆發的武漢肺炎疫情，在過去48小時內已引發了中東各國的高度緊張。儘管伊朗的重災疫區——庫姆市（Qom）——告急不斷，並透過衛生官員、國會議員對外喊話，聲稱「地方至少50死以上」；但伊朗中央卻堅稱全國「僅有」95例確診，15人死亡。然而在25日晚間的官方通告中，前一日才主張「疫情可防可控」並指責地方官員造假死亡數字的伊朗衛生部副部長，自己卻確診感染。與此同時，中東各國也紛紛斷航伊朗，一架土耳其的伊朗撤僑包機，更在航程中途傳出「機上數十人發燒」而緊急迫降。一時間疫情失控的大爆發陰影，也讓士氣潰散、民心盡失的伊朗政府更顯崩潰。

阻絕境外與超前部署 是台韓防疫關鍵差異

主要的問題仍在於南韓對中國觀光客的依賴，使得南韓政府在第一時間，並沒有針對感染源中國進行「阻絕境外」的斷然措施。近年來，中國觀光客的確為南韓經濟發展帶來龐大商機。

即刻生效！韓國新冠肺炎病例激增 菲律賓下旅行禁令

韓國新冠肺炎病例暴增，馬尼拉當局今天下令禁止菲律賓公民前往韓國，並禁止來自韓國慶尚北道的旅客入境

越南16起新冠肺炎確診病例 已全數治癒出院

越南衛生部門今天表示，境內2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）截至目前的最後一例確診患者上午出院。至今1...

跟病毒賽跑！新基因檢測快篩 1小時揪出病毒

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情傳遍國際，盡快取得檢測結果變得急迫；許多檢測只需要幾小時就能有結果，傳統方法則可能耗時數周。

超速快趕！ 新冠肺炎新藥、疫苗將展開臨床試驗

美官員25日表示，新型冠狀病毒肺炎治療藥物第一波臨床試驗已在內布拉斯加州展開，並可望擴及全球50個地點的400名患者；生技業者Moderna與國家過敏和傳染病研究所(NIAID)合作、迅速研發新冠肺炎疫苗，第一批已送交政府研究人員，將首次進行人體試驗。

中國死亡病例三周最低 哪些國家疫情加重?

中國國家衛健委宣布，2月25日0至24時，中國單日新增確診406例，單日新增死亡52例。單日新增死亡病例數是近三周以來最低。累計確診78,064例，累計死亡2,715例。當中，湖北省單日新增確診401例，新增死亡52例。累計確診65,187例，累計死亡2,615例。

FDA監控！中國藥品進口須有安全證明

受到新型冠狀病毒疫情影響，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)對於中國製造的產品檢查，制定了替代措施。由於美國政府發布旅行禁令，讓FDA原本對中國進口商品的例行檢查變得窒礙難行，因此主管官員現在要求廠商必須出示證明文件，以便監控進口商品的品質...

熱門新聞

全球疫情地圖／南韓新冠肺炎再增115例 累積確診1261例

白沙屯媽報名5天破3萬人 總幹事：如喊停全台封城算了

直播／我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

影／醫事人員出國禁令不變 適用所有醫事人員至6月底

指全世界欠武漢 世衛專家：若感染想在中國治療

「餐餐煮、垃圾有人倒」 新婚夫妻居家檢疫14天生活曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。