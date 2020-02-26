北海道染新冠肺炎人數日本最多 專家曝兩關鍵原因

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，截至25日北海道共有35起感染案例，人數超越東京都，而北海道為什麼會出現接連感染，成為日本感染人數最多的地方？專家指出北海道「病毒檢測比較快」和「日本冬季主要的觀光勝地」成為人數攀升的主要原因。

根據「北海道新聞」報導，厚生勞動省表示截至24日已經對1017人周遭密切接觸過的人進行檢測，但到底總共檢測多少人尚未切確統計。札幌衛生醫科大學臨床免疫學教授小林徵一提到，北海道的檢測系統已經相對成熟，但沒有出現症狀的無症狀感染者可能正在傳播病毒。

此外北海道醫科大學傳染病管理教授塚本洋子表示，因為北海道是日本冬季最受歡迎的旅遊勝地之一，北海道擁有許多冬季特有的旅遊景點，例如滑雪場，因此不可避免的增加了接觸新冠病毒的可能性。

根據2018年日本觀光局的一項調查提到，北海道一到三月的遊客人數約為457萬，是僅次於東京和千葉縣的第三大縣。而北海道冬季擁有約1200個旅遊景點和活動場所，為日本最多，室內也有許多設施，對此塚本洋子教授表示在室內更容易受到飛沫和接觸的傳染。

對此北海道教育委員會26日指出，政府應讓所有公立中、小學從27日起關閉學校，以免擴大疫情，並表示新型冠狀病毒相繼在北海道發生感染案例，全北海道研擬公立小學、中學申請停止上課制度，不過每個城市內的教育委員會將決定是否關閉學校，而高中部分則視各學校情況，不強制規定。