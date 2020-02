新冠肺炎疫苗量產 美國官員：需時一年

美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇25日表示,研製2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫苗進展順利,目前有一款將在一個半月內展開臨床實驗,不過量產還需要一年的時間。

根據新華社今天的報導,美國國家過敏與傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Disease, NAID)主任佛奇(Anthony S.Fauci)在美國衛生與公共服務部(United States Department of Health and Human Services, HHS)召開的記者會上表示,國家過敏與傳染病研究院與美國生技公司Moderna合作研發疫苗,進展超過預期。

報導說,從確認病原體到開展一期臨床試驗最快也得2至3個月時間,而此前美國研究人員由中國公佈的病毒基因序列獲得的資料,成功把基因注入Moderna的信使核糖核酸(messenger RNA, mRNA)平台,合成蛋白質。

佛奇指出,基因注入mRNA平台合成蛋白質後,已注入實驗鼠體內誘發免疫原性並監管,疫苗有望一個半月內進入臨床研究,比原計畫快了一週左右。

Moderna 24日宣佈,首批新型冠狀病毒疫苗mRNA-1273已交給國家過敏與傳染病研究院,以便開展一期臨床試驗。

不過,佛奇坦言,一期臨床試驗需要3至4個月以驗證疫苗的安全性和有效性,再進行由數百名受試者參加的二期臨床試驗,「即便以火箭速度進行,也需再6個月時間」,因此大規模量產疫苗需要1年甚至1年半。

他表示,疫苗也許無法解決最近幾個月面臨的問題,但應著眼於未來。