新冠肺炎疫苗量產 美國官員：需時一年

美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇25日表示，研製2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗進展順利，目前有一款將在一個半月內展開臨床實驗，不過量產還需要一年的時間。

根據新華社今天的報導，美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Disease, NAID）主任佛奇（Anthony S.Fauci）在美國衛生與公共服務部（United States Department of Health and Human Services, HHS）召開的記者會上表示，國家過敏與傳染病研究院與美國生技公司Moderna合作研發疫苗，進展超過預期。

報導說，從確認病原體到開展一期臨床試驗最快也得2至3個月時間，而此前美國研究人員由中國公佈的病毒基因序列獲得的資料，成功把基因注入Moderna的信使核糖核酸（messenger RNA, mRNA）平台，合成蛋白質。

佛奇指出，基因注入mRNA平台合成蛋白質後，已注入實驗鼠體內誘發免疫原性並監管，疫苗有望一個半月內進入臨床研究，比原計畫快了一週左右。

Moderna 24日宣佈，首批新型冠狀病毒疫苗mRNA-1273已交給國家過敏與傳染病研究院，以便開展一期臨床試驗。

不過，佛奇坦言，一期臨床試驗需要3至4個月以驗證疫苗的安全性和有效性，再進行由數百名受試者參加的二期臨床試驗，「即便以火箭速度進行，也需再6個月時間」，因此大規模量產疫苗需要1年甚至1年半。

他表示，疫苗也許無法解決最近幾個月面臨的問題，但應著眼於未來。