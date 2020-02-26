義大利單日增百例 美官員提高警覺

從周一傍晚到周二傍晚的24小時之內，義大利的新冠病毒確診病例就已經增加了100例，相當於增加了45%。現在義大利總共有323例確診、11例死亡。接著也有6個歐盟國家、1個非洲國家出現確診病例。

雖然義大利的大部份患者都集中於北義大利，但是在主要疫區外的西西裡、托斯坎尼、利古裡亞也出現了確診病例。周二新增的4名死亡病例都是高齡者，本身有其他疾病。

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義大利政府到現在都還無法確定病毒在義大利的傳播途徑。目前只知道其中兩百多個確診病例當中，有一些人的接觸史可以追溯到義大利科多尼奧醫院，比如跟醫生、醫護、病人或是探病的親屬有聯系。

周二，世界家具暨設計展的主辦方出於對疫情的擔憂，決定延後舉行其預定在米蘭舉辦的國際展覽。

從義大利擴及歐非

世界衛生組織赴中國考察的領隊艾爾沃德 (Bruce Aylward)說，世界各國「還沒有准備好」應對疫情。他說，各國政府可以做的更多: 包括訓練專家如何追蹤病毒的傳播，如何指揮醫療團隊甚至指揮整家醫院。他說: 「在這場抗疫中，時間就是一切。」他說: 「像這種病毒，幾天就可以改變全局。」

其他歐盟國家如瑞士、奧地利、克羅埃西亞也出現確診首例，其他原本就有確診病例的國家如德國、法國和西班牙也新增了有義大利旅游史的確診病例。北非國家阿爾及利亞也有一名義大利人被確診，現在已經被隔離，是該國首例。

西班牙現在總共有7個確診病例。一個是近期曾到義大利倫巴底旅游的婦女，一個是來自北義大利的醫生，另一個是醫生的妻子。

北義大利醫生夫婦在西班牙加納利群島的一家酒店度假時確診。他們確診之後，該四星級酒店將字條從門縫滑近住戶的房間，告知他們飯店已經進入封鎖狀態。該酒店內共有1千名房客，都被當局禁止離開酒店。但是他們還是可以在酒店內部走動或是使用公共設施。

美國提高警覺

美國股市暨周一跌破千點之後，周二還是繼續下跌。白宮首席經濟顧問庫德洛將股市的下滑解讀成投資客進場的好時機: 「我們的經濟質素很好...疫情不會無止盡持續下去。我們已經控制住。」

美國總統特朗普現正在印度參訪，他接受記者采訪時顯示出對疫情不太擔憂: 「我們的病例很少...很多有才能的人都投入到防疫當中。」他說現在美國的疫情都在政府的掌控之中。

但是美國疾病管制與預防中心(CDC)呼吸道疾病暨免疫中心主任梅森尼爾(Nancy Messonnier)說:「問題不是它還會不會發生，而是什麼時候會發生、在我國會有多少重症病例。」他說，信息非常清楚: 他們之前就曾經警告過，他們預期病毒會在國內傳播。這個信息在他們需要教育民眾相關知識時變得更加緊迫，如果政府沒有辦法靠隔離措施阻止他國旅客將病毒帶入國內，民眾勢必需要學習自主防疫措施。

張慈/鄒宗翰(綜合報導)

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