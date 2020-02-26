染新冠肺炎僑民返美成人球 加州申請禁止令拒設隔離所

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香港01 / 李福源
美國加州政府拒絕設立隔離所。圖片來源／<a href=AP" title="美國加州政府拒絕設立隔離所。圖片來源／AP">
美國加州政府拒絕設立隔離所。圖片來源／AP

由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎疫情持續，美國加州科斯塔梅薩市（Costa Mesa）政府為阻止社區設施被改為病患隔離營，周一（24日）與加州政府對簿公堂，獲聖塔安那（Santa Ana）聯邦法院延長臨時禁制令；主審法官史坦頓（Josephine Staton）將案件押後至下周一（3月2日）再審，並表示州政府應以對待病患的同理心，去同等對待科斯塔梅薩市的居民。

美國早前將多個軍事地區劃為隔離營，準備接收從疫區回來的國民進行14日強制隔離，當中包括加州特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）。日前加州當局接獲國防部通知，特拉維斯空軍基地內一群已確診但病情較輕者不能再逗留，須轉到其他地方繼續隔離，並準備在周日（1日）將病患送到科斯塔梅薩市的「錦秀發展中心」（Fairview Developmental Center），但上周五（21日）遭市政府入稟申請臨時禁制令，阻止該中心變作隔離營。

案件開審當日大批科斯塔梅薩市民到場聲援巿政府，市政府代表律師指出，市內遊客多，但現時卻未有足夠研究證明在人口密集城巿，新型冠狀病毒所帶來的潛在健康風險有多大，故反對州政府有關安排。法官表示，鑑於科斯塔梅薩市所在的橙縣（Orange County）是加州人口第二密集的縣市，因此要求州政府官員解釋決定；州政府的代表律師則強調，巿政府在法律上沒有權力和良好理由阻止州政府的行動。

最終法官決定延長臨時禁制令，將案件押後再審，好讓州政府有足夠時間準備答辯。法官在判詞中稱：「州政府已對病患展示極大同理心，我希望看到州政府以同等的心態，對待科斯塔梅薩市民。」

喬治城大學（Georgetown University）專門研究公共衞生法的法律系高斯汀（Lawrence Gostin）教授認為，軍方強迫加州政府執行相關安排的理據薄弱；埃默里大學（Emory University）國際公共衞生法律學者普林斯（Polly Price）表示，防疫措施在過去100年來均由州政府主導，科斯塔梅薩市以「捍衞免遭疾病入侵的權利」作抗辯理由，創下了先例。

疾控中心料美國出現社區爆發

另外，美國疾病控制與預防中心（CDC）免疫和呼吸疾病中心主任梅索尼耶（Nancy Messonnier）周二（25日）表示，預期美國會出現新型冠狀病毒社區爆發，目前CDC仍致力從關口堵截受感染的人，從源頭防疫，同時準備把焦點轉向預防病毒在境內傳播。梅索尼耶謂，CDC會以現行《預防大流行流感社區指引》（Community Mitigation Guidelines to Prevent Pandemic Influenza）作為行動起點，不排除未來建議停課等措施，呼籲民眾做好心理準備。

CDC總監指出，新型冠狀病毒已符合部分「大流行」標準，包括可致命及具有可以持續人傳人的能力，加上愈來愈多國家有人染病， 將進一步向「病毒在全球傳播」的條件邁進；雖然美國正積極阻止疫情蔓延，但愈來愈多國家出現社區傳播，要遏制疫情會愈來愈難，然而鑑於其他呼吸道疾病是季節性，在春季和夏季的患病率有所下降，故此期望新型冠狀病毒疫情會在夏季減退。

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文章授權轉載自《香港01》

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