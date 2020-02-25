聽新聞
test
0:00 / 0:00
面對大流行…世衛：全球還沒準備好
華爾街日報報導，世界衛生組織（ＷＨＯ）廿四日表示，目前尚不清楚能否控制已在多國引發大規模疫情的新冠病毒進一步傳播。
世衛說，新冠病毒尚未達「全球大流行」，但警告說，對於可能發生的大流行，全球還沒準備好。
世衛表示，中國大陸新冠肺炎疫情已達高峰，新增病例數正在減少。世衛秘書長譚德塞表示，「中國（新增）病例的持續減少令我們感到鼓舞。該給所有國家帶來希望、勇氣和信心的關鍵訊息是，這種病毒可以被遏止」。
譚德塞還表示，義大利、伊朗和南韓近日疫情升高「令人憂心」。
世界衛生組織助理秘書長艾沃德日前在北京的記者會上表示，「我們認為目前只有一種藥物可能有功效，那就是瑞德西韋」。目前正在進行瑞德西韋的人體臨床試驗，結果會在數周內揭曉。另外，研發瑞德西韋的吉利德科學公司對ＣＮＮ表示，現在正與大陸衛生當局合作進行試驗，結果四月揭曉。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言