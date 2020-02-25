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面對大流行…世衛：全球還沒準備好

聯合報 / 編譯徐榆涵胡夢瑋／綜合報導
譚德塞還表示，義大利、伊朗和南韓近日疫情升高「令人憂心」。 （路透社）
譚德塞還表示，義大利、伊朗和南韓近日疫情升高「令人憂心」。 （路透社）

華爾街日報報導，世界衛生組織（ＷＨＯ）廿四日表示，目前尚不清楚能否控制已在多國引發大規模疫情的新冠病毒進一步傳播。

世衛說，新冠病毒尚未達「全球大流行」，但警告說，對於可能發生的大流行，全球還沒準備好。

世衛表示，中國大陸新冠肺炎疫情已達高峰，新增病例數正在減少。世衛秘書長譚德塞表示，「中國（新增）病例的持續減少令我們感到鼓舞。該給所有國家帶來希望、勇氣和信心的關鍵訊息是，這種病毒可以被遏止」。

譚德塞還表示，義大利、伊朗和南韓近日疫情升高「令人憂心」。

世界衛生組織助理秘書長艾沃德日前在北京的記者會上表示，「我們認為目前只有一種藥物可能有功效，那就是瑞德西韋」。目前正在進行瑞德西韋的人體臨床試驗，結果會在數周內揭曉。另外，研發瑞德西韋的吉利德科學公司對ＣＮＮ表示，現在正與大陸衛生當局合作進行試驗，結果四月揭曉。

新冠肺炎 COVID-19

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