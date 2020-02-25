南韓一天增144確診 大邱占7成

韓聯社報導，南韓廿五日上午新增六十起新冠肺炎確診病例，下午新增八十四起，累計新增一百四十四起，確診病例達九百七十七例。另外，廿五日傳出第十一起死亡病例，是一名原要到南韓進行肝臟移植的蒙古籍男子，這也是南韓首次有外國人因新冠肺炎病逝。

南韓新增病例仍集中在兩大群聚感染處大邱市新天地教會和大南醫院，占全國確診病例七成。廿五日新增的一百四十四起病例中，一百一十六起在大邱和鄰近的慶尚北道。

南韓十一起死亡病例中，八人與大南醫院有關。大南醫院有一百一十多人確診。

南韓政府表示，廿五日起將對新天地教會所有信徒進行新冠肺炎病毒檢測，教會已提供完整教會信徒名單，據估計有廿四萬五千人。南韓新冠肺炎確診人數至少六成與新天地教會有關。

南韓大邱民眾廿五日在賣場外冒雨排隊買口罩。 （法新社）

隨著疫情升溫，南韓開始出現口罩短缺，政府廿五日宣布隔天起至四月底禁口罩出口。

在日本，厚勞省表示，「鑽石公主號」郵輪一名八十多歲男性乘客死亡，是該船的第四名死者。北海道、長野、愛知、熊本各縣新確診十人。包括郵輪乘員在內，日本國內感染者增至八百六十一人。

義大利廿五日新增五十一例確診，累計兩百八十三例，死亡七例。鄰國奧地利廿五日兩例確診，是奧地利首見新冠肺炎病例，兩例都是廿四歲的義大利人，最近去過義大利倫巴底大區，很可能因此染病。

另一個重災區伊朗廿五日新增卅四例確診，累計九十五例，死亡病例十六人。伊朗衛生部證實，在第一線指揮防疫的衛生部副部長哈利其也確診，已住進隔離病房接受治療。

美國疾病防治中心（ＣＤＣ）廿四日公布，鑽石公主號的確診病例由三天前的十八例，累計至今達卅六例；全美確診人數為五十三例。

【記者陳熙文／台北報導】外交部發言人歐江安指出，二名我國旅客在俄羅斯旅遊時，因被誤認為來自中國大陸，加上我國人習慣戴口罩預防疾病，反被懷疑身染疾病，遭到莫斯科市政府強行帶至醫院隔離，還有二名國人也被要求在旅館隔離，外交部仍持續在與俄羅斯政府交涉。此外，也有民眾在俄羅斯旅遊時，因為東方臉孔遭到粗暴對待。