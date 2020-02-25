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專訪：面對疫情各國政府是否慢了半拍？

德國之聲 / 德國之聲

德國之聲：獨立公共衛生專家John Campbell從新冠病毒疫情初始就一直密切關注事態的發展，世界衛生組織在昨日（2月24日）表示，疫情還未達到所謂「大流行」的標準，您覺得世衛組織為何做出這樣的決定。

John Campbell：我覺得，世界衛生組織和我們其他人一樣，也一直在了解這種病毒。這是一種新型冠狀病毒，以前還沒有在人類身上發現過。因此，病毒的致病性、如何傳播等等，所有這些事情一開始都不清楚，我們需要時間來進行認知，以便進行研究，世衛組織也需要時間了解吸納這些信息。WHO需要在制造過度恐慌和痛苦、維護經濟福祉和保護世界公民的健康之間進行權衡，他們得權衡利弊。我認為他們這次總體上略有謹慎。但從技術上來說，世衛組織目前並沒有使用「大流行」的分類，他們會稱之為國際緊急事件。

德國之聲：如果WHO宣布疫情已經達到了「大流行」意味著什麼？

John Campbell：我覺得，如果WHO世衛組織宣布疫情達到「大流行」的標準，這是一個每個人都能明白的說法。WHO使用的一些技術語言或是一些描述，可能人們不大懂是什麼意思。但你如果宣布疫情已經達到了「大流行」，那就不一樣了，不僅是民眾，各地政府也會受到影響，這種宣布將促使個人、地區、國家和政府為應對這種病毒做大量準備。因為這種病毒易傳播的特性，抑制它的擴散並不容易。但是我們需要做的是讓病毒慢下來，我們得控制它。如果做出這種宣布，我們會有更多的準備時間。這也意味著，即使疫情規模更大，我們將有更多的醫療設施來治療病人。

德國之聲：您剛在提到我們正在了解這個病毒，我們都看到了疫情的蔓延，各個國家現在是不是應該為疫情的爆發做出準備?

John Campbell：每個國家在這方面的能力差異很大。許多貧窮國家沒有足夠基礎設施，他們沒有訓練有素的專業人士，沒有足夠的設施為「大流行」做準備。這是一個問題。就我現在對意大利和韓國疫情的了解，當然，兩個都是發達國家，他們被疫情所困，我認為世界各國都意識到這一點，他們感覺到到這是一個對國民安全的嚴重威脅。所以我認為各國政府已經開始做準備了，只是比我們希望的要稍微晚了一點。

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