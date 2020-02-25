快訊

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

世衛警告：疫情未來可能大流行 全球都要準備

世界日報 / 編譯中心╱綜合24日電
世衛秘書長譚德塞。 美聯社
世衛秘書長譚德塞。 美聯社

新型冠狀肺炎在全球擴散，蔓延逾30國，歐美股市均因憂慮疫情大流行而重挫。世界衛生組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)24日證實確有可能全球大流行，但目前還未達到那個階段，他呼籲所有國家和個人應妥為準備。世衛組織與中國組成的聯合專家考察組在考察武漢後指出，目前中國採取的方法是現今所知、被證實最有效的方法，諸如有效的隔離措施。

白宮貿易與製造政策辦公室主任納瓦羅(Peter Navarro)則表示，川普政府已要求美國製藥廠快馬加鞭研發對付新冠肺炎的藥物以及疫苗等。

譚德塞24日在日內瓦舉行的記者會上說，很多人猜測，許多國家病例都增加是否代表疫情已成為大流行(pandemic)？但世衛決定是否使用大流行一詞，取決於對病毒的地理傳播、所引起疾病的嚴重程度及對整個社會影響的持續評估。

他認為目前病毒並未在全球不受控制地蔓延，也沒有大規模的嚴重疾病或死亡事件。但他話鋒一轉也表示，病毒當然有大流行的可能，只是目前還沒到那個階段，此時使用大流行一詞不符合事實，肯定會引起恐慌。

世衛組織派出國際聯合專家小組已結束訪問中國行程，專家在武漢市針對病毒傳播、疾病嚴重程度以及措施的效果做出一系列結論，並提出22項建議。譚德塞說，專家小組發現，疫情在1月23日至2月2日期間達到高峰並穩定下來，之後呈現下降。

聯合專家小組認為，病毒本身未發生明顯變異，中國採取的措施避免了更多的感染病例。武漢新冠病毒感染者死亡率在2％至4％之間，武漢以外的死亡率則為0.7％。輕症患者痊癒時間約為兩周，而重症患者痊癒時間則為三至六週。

聯合專家考察組24日晚在北京舉行記者會指出，中國共有476家醫療機構的3387名醫護人員感染新冠肺炎，九成以上在湖北。中方組長、中國國家衛健委新冠疫情專家組組長梁萬年表示，新冠肺炎病毒尚未發生明顯的變異；各年齡段人群均對新型冠狀病毒沒有免疫力，普遍容易感染。

專家組認為，新冠肺炎流行病學特徵為：患者平均年齡51歲，30至69歲患者占77.8%。蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主，穿山甲可能是中間宿主之一。飛沫和接觸傳播是主要傳播途徑，也存在糞口傳播風險。可能通過氣溶膠傳播，但在中國這不是主要的傳播方式。

據中國國家衛生健康委員會統計，截至24日午夜，中國累計新冠肺炎死亡病例2663例，累計確診病例7萬7658例，現有疑似病例2824例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

WHO：面對大流行 全球沒準備

世衛：不確定能否控制疫情 對大流行全球還沒準備好

新冠肺炎蔓延逾30國 世衛秘書長稱尚未達到大流行

新冠肺炎全球延燒 南韓疫情一次掌握

相關新聞

旅韓團客304人 旅行社將安排27日前返台

南韓新冠肺炎疫情持續升高，中央流行疫情指揮中心已將南韓旅遊疫情建議提升至第三級警告（Warning），交通部觀光局今（2...

南韓新冠肺炎第11死 蒙古籍男性為「移植肝臟」入境

韓國新冠肺炎死亡今天增至11例，第11例為一名35歲蒙古籍男子，他為接受肝臟移植手術於本月12日入境韓國，不料卻成為韓國...

世衛警告：疫情未來可能大流行 全球都要準備

新型冠狀肺炎在全球擴散，蔓延逾30國，歐美股市均因憂慮疫情大流行而重挫。世界衛生組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)24日證實確有可能全球大流行，但目前還未達到那個階段，他呼籲所有國家和個人應妥為準備。世衛組織與中國組成的聯合專家考察組在考察武漢後指出，目前中國採取的方法是現今所知、被證實最有效的方法，諸如有效的隔離措施。

新加坡宣布26日起 南韓大邱市和清道郡旅客不得入境

聯合早報網報導，從明天（2月26日）晚上11時59分起，過去14天到過南韓大邱市和慶尚北道清道郡的新訪客，將不得入境新加...

伊朗新冠肺炎死亡人數增至16人 官方呼籲民眾在家中防疫

隨著死於新冠肺炎的人數來到16人，伊朗衛生部25日呼籲民眾待在家中，避免外出。該部發言人賈漢普爾（Kianush Jah...

手術後才說！南韓女坦言是「新天地教友」 38醫護遭隔離

新冠肺炎（COVID-19）在南韓大爆發，使南韓成為繼大陸以外疫情擴散最為嚴重的國家，目前國內的確診人數達977例，死亡人數共計11人，且多數病例都與新天地教會有關。日前，一名南韓女子在當地醫院進行肝臟移植手術...

義大利新增新冠肺炎確診40例 累計272例

義大利民防保護部宣布，新增40例新冠肺炎確診病例，累計272例，死亡7例，其中6人在倫巴底，1人在威尼托。

南韓新冠肺炎疫情止不住！ 境內首例外國人死亡 增至11死

韓國中央防疫對策本部今天通報，感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例累計達977例，一天內新增144例，...

科威特新增3起新冠肺炎病例 感染總數增至8人

官方科威特新聞社（KUNA）報導，科威特當局今天表示，新增3名公民感染新冠肺炎的病例，他們都是從伊拉克返國

韓新冠肺炎第9例死者 曾接觸新天地教會病例

韓國中央防疫對策本部長鄭銀敬今天表示，冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）第9例死亡病例曾接觸新天地大邱教會確診病...

新冠肺炎疫情升溫！中國入境限制範圍 韓國暫不考慮擴大

韓國境內感染新冠肺炎患者激增，有意見認為政府應將限制入境範圍擴大至中國全境。但韓國中央應急處置本部副本部長金剛立今天在記...

南韓新增84起新冠肺炎確診病例 累計977例

韓聯社報導，南韓今天上午新增60起新冠肺炎確診病例，下午新增84起，今天累計新增144起，確診累計達977例。18日南韓確診病例共31例，7天後的今天暴增為30倍。另外，出現第十起死亡病例，是一名58歲男性，25日在慶尚北道清道郡大南醫院過世。

熱門新聞

案31年僅11歲成最年輕新冠肺炎確診 寒假去過補習班

校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

陷全境擴散危機 為何新冠肺炎在韓國大爆發？

全球疫情地圖／新冠肺炎疫情止不住！義大利暴增40例確診、南韓確診達977例

韓國大邱現口罩之亂…空拍照曝光 網友：排隊人潮有震撼到

大甲媽如期遶境 通靈少女：有險不避，求神明保佑太為難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。