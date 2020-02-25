世衛警告：疫情未來可能大流行 全球都要準備

新型冠狀肺炎在全球擴散，蔓延逾30國，歐美股市均因憂慮疫情大流行而重挫。世界衛生組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)24日證實確有可能全球大流行，但目前還未達到那個階段，他呼籲所有國家和個人應妥為準備。世衛組織與中國組成的聯合專家考察組在考察武漢後指出，目前中國採取的方法是現今所知、被證實最有效的方法，諸如有效的隔離措施。

白宮貿易與製造政策辦公室主任納瓦羅(Peter Navarro)則表示，川普政府已要求美國製藥廠快馬加鞭研發對付新冠肺炎的藥物以及疫苗等。

譚德塞24日在日內瓦舉行的記者會上說，很多人猜測，許多國家病例都增加是否代表疫情已成為大流行(pandemic)？但世衛決定是否使用大流行一詞，取決於對病毒的地理傳播、所引起疾病的嚴重程度及對整個社會影響的持續評估。

他認為目前病毒並未在全球不受控制地蔓延，也沒有大規模的嚴重疾病或死亡事件。但他話鋒一轉也表示，病毒當然有大流行的可能，只是目前還沒到那個階段，此時使用大流行一詞不符合事實，肯定會引起恐慌。

世衛組織派出國際聯合專家小組已結束訪問中國行程，專家在武漢市針對病毒傳播、疾病嚴重程度以及措施的效果做出一系列結論，並提出22項建議。譚德塞說，專家小組發現，疫情在1月23日至2月2日期間達到高峰並穩定下來，之後呈現下降。

聯合專家小組認為，病毒本身未發生明顯變異，中國採取的措施避免了更多的感染病例。武漢新冠病毒感染者死亡率在2％至4％之間，武漢以外的死亡率則為0.7％。輕症患者痊癒時間約為兩周，而重症患者痊癒時間則為三至六週。

聯合專家考察組24日晚在北京舉行記者會指出，中國共有476家醫療機構的3387名醫護人員感染新冠肺炎，九成以上在湖北。中方組長、中國國家衛健委新冠疫情專家組組長梁萬年表示，新冠肺炎病毒尚未發生明顯的變異；各年齡段人群均對新型冠狀病毒沒有免疫力，普遍容易感染。

專家組認為，新冠肺炎流行病學特徵為：患者平均年齡51歲，30至69歲患者占77.8%。蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主，穿山甲可能是中間宿主之一。飛沫和接觸傳播是主要傳播途徑，也存在糞口傳播風險。可能通過氣溶膠傳播，但在中國這不是主要的傳播方式。

據中國國家衛生健康委員會統計，截至24日午夜，中國累計新冠肺炎死亡病例2663例，累計確診病例7萬7658例，現有疑似病例2824例。