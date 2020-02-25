手術後才說！南韓女坦言是「新天地教友」 38醫護遭隔離

新冠肺炎（COVID-19）在南韓大爆發，使南韓成為繼中國大陸以外疫情擴散最為嚴重的國家，目前國內的確診人數達977例，死亡人數共計11人，且多數病例都與新天地教會有關。日前，一名南韓女子在當地醫院進行肝臟移植手術，待手術完成後，女子才向醫護坦言自己是新天地教會的教友，且後續確診為新冠肺炎，使相關的38名醫護人員必須進行隔離。

根據韓媒報導，事件發生在大邱加圖立醫院，本月18日南韓一名女子到該醫院進行肝臟移植手術，準備捐贈肝臟給自己的母親。待手術完成後，該名女子才收到官方簡訊通知，要求新天地教會的成員進行隔離，那時女子才向醫護人員坦言自己的身分，表明自己也是新天地教會的一員。

報導指出，該女子於手術後出現發燒症狀，院方為其進行篩檢，隨後確診為新冠肺炎染病者，而其母親在第一次篩檢呈現陰性，但為了保險起見，也先將其母親進行隔離，而參與手術的38名醫護人員也同樣遭到隔離，部分病房也封鎖處理。

然而不幸的是，本月20日，大邱加圖立醫院又增加一例確診病例，一名同為新天地教友的護理師確診為新冠肺炎，但因無法確定該護理師是從何處遭到感染，在感染原不明的狀況下，加圖立醫院立刻宣布封鎖，緊急應對目前的狀況。