「來自武漢的報恩」她在日本街頭發口罩 網讚：最暖女孩

新冠肺炎疫情持續襲捲全球，南韓更出現疫情大爆發，今天再度確診60例，累計達893例，死亡9人，台灣也將韓國旅遊警示提昇為三級。疫情引發當地民眾恐慌，許多人在大邱的街上排隊購買口罩，壯觀的人潮引發網友們議論。

除了南韓，日本的疫情也很嚴重，目前確診人數不含鑽石公主號為161例，死亡5例，現階段我對日的旅遊警示仍為二級，但有很多民眾相當擔心是否將來會升至第三級。雖然疫情能否儘速趨緩尚不明朗，但各地抗疫的暖舉倒是讓不少人看了感動。

近日有網友在微博po出一段影片，在日本東京澀谷車站街頭，有一位大陸女孩穿著小鹿玩偶裝，正在發放免費的愛心口罩，手上的紙箱則寫著「來自武漢的報恩」，也有日本網友在推特上po出相關照片。

有網友發現小鹿也戴著口罩直呼「好可愛」，更大多數的大陸網友則稱讚這種暖心之舉在非常之時更見人心，「感謝日本前不久對中國的無私幫助，妳就是世界上最美最暖的女孩，希望我們早日一起戰勝新冠肺炎疫情。」

其他人也表示「武漢這次疫情，改變了我對日本的看法。相信這個世界大部分人都是善良的」、「愛不分國界」、「滴水之恩，湧泉以報」。但另方面，也有人從紙箱上的日文字去分析，認為有不同層面的涵義。

網友指出，回贈口罩不是報恩，報恩從日本人的角度來講，是很重的詞，是低姿態的意思，有人則回應說，「報恩是因為之前日本給中國捐了很多口罩啊，現在日本也爆發疫情，回贈口罩有什麼問題？」