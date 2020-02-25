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WHO：面對大流行 全球沒準備

聯合晚報 / 編譯徐榆涵／綜合報導
聯合國秘書長古特瑞斯（左）24日在日內瓦記者會上報告新冠肺炎疫情。 新華社
聯合國秘書長古特瑞斯（左）24日在日內瓦記者會上報告新冠肺炎疫情。 新華社

華爾街日報報導，世界衛生組織（WHO）24日表示，目前尚不清楚能否控制已在多國引發大規模疫情的新冠病毒進一步傳播。

然而，WHO說，新冠病毒尚未達「全球大流行」，但警告說，對於可能發生的大流行，全球還沒準備好。全球大流行代表病毒在全球範圍廣泛傳播。

WHO表示，中國大陸新冠肺炎疫情已達高峰，新增病例數正在減少。

世衛秘書長譚德塞在日內瓦記者會上表示，「中國（新增）病例的持續減少令我們感到鼓舞。該給所有國家帶來希望、勇氣和信心的關鍵訊息是，這種病毒可以被遏止」。

譚德塞說，由WHO領導的一組國際專家過去一周一直待在中國，他們推斷當地疫情在1月23日至2月2日間達到高峰，此後疫情持續穩定下降。舉例來說，中國在2月2日通報2590起新病例，2月24日僅通報460起。

譚德塞還表示，研究小組發現中國採取的措施有助穩定疫情，但是未具體說明是哪些措施。但譚德塞說，義大利、伊朗和南韓近日疫情升高「令人憂心」。目前全球28國共累計確診逾7萬9436例，死亡突破2641例。

一些傳染病專家說，鑑於傳染性呼吸道病毒很容易傳播，且無症狀或症狀輕微的患者也能傳染，因此現階段不太可能阻止這種病毒在全球更廣泛地傳播。對此，WHO表示，目前還無法確定。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩在記者會上說，「仍有可能遏止新冠病毒傳播。但是該病毒可能會變成地方性流行病，或季節性流行病，又或者可能加速發展成全球流行病。目前還無法判定病毒傳播會演變成什麼情況」。

譚德塞表示，世衛組織依據疾病的地理分布、嚴重程度和對社會的影響來判定是否引起全球大流行。他說，「目前還沒看到病毒在全球範圍內蔓延，全球也未有大規模的重症或死亡」。

新冠肺炎 COVID-19

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