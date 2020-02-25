快訊

追思Kobe一秒落淚 喬丹：他走了，一部分的我也死了

邊境死無全屍事件：以色列軍隊的「加薩屍體爭奪戰」

韓國大邱現口罩之亂…空拍照曝光 網友：排隊人潮有震撼到

聯合新聞網 / 綜合報導
E-Mart大邱分店出現超長排口罩人龍。圖／取自推特
E-Mart大邱分店出現超長排口罩人龍。圖／取自推特

南韓新冠肺炎COVID-19）大爆發，昨（24）新增231起新冠肺炎確診病例，創下單日新高，今（25）又新增60例，確診累計達893例，死亡人數有8人，成為中國以外疫情最嚴重的國家，台灣昨也宣布將升級韓國旅遊警示為第三級。其中大邱和慶尚北道地區已淪為疫情重災區，新天地耶穌教會大邱分會就佔了458例，而疫情急速惡化，造成當地民眾恐慌，這股恐慌情緒也造成口罩之亂。

南韓各地超商的口罩幾乎缺貨，價格飆漲，甚至有漲到9倍之多，大邱和慶尚北道的口罩已出現供不應求的狀態。對此，韓國保健局與 E-Mart賣場合作供應口罩，以每個820韓圜（約18元台幣）的價格，出售141萬個「Etiqa」KF94口罩，每人限購30個。

綜合韓媒報導，E-Mart先前在慶州、慶北7家分店已經售出81萬副口罩，而他們24日宣布將優先在大邱、慶北提供212萬個口罩販賣，沒想到大邱分店在早上10點開始營業前，外頭已大排長龍，繞了好幾圈，從早上 7 點已出現數百公尺的人龍，且才開賣短短2小時就售出了48萬副，達到當日的販售限制。

有現場民眾拍下E-Mart大邱分店的排隊人潮後上傳，長到異於平常的排隊人潮，看不見盡頭，各國網友轉傳和討論，美媒《CNN》記者華生（Ivan Watson）也在推特分享照片。不少台灣網友看到後，紛紛留言表示：「公里級的貪吃蛇」、「這排隊人潮有震撼到」、「義大利也漲九倍，差不多」、「台灣政府先知」、「台灣還能一個五塊，真的感謝政府」。也有人認為「在買到之前恐先群聚感染」、「排到室內時，這麼多人在中央空調密閉空間內，只要有一個毒王，這幾百上千人嗯....這時候不出門最安全才對吧」。

E-Mart大邱分店出現超長排口罩人龍。圖／取自推特
E-Mart大邱分店出現超長排口罩人龍。圖／取自推特

E-Mart大邱分店出現超長排口罩人龍。圖／取自NEWSIS
E-Mart大邱分店出現超長排口罩人龍。圖／取自NEWSIS

E-Mart大邱分店出現超長排口罩人龍。圖／取自推特
E-Mart大邱分店出現超長排口罩人龍。圖／取自推特

韓國保健局與 E-Mart賣場合作供應口罩，以每個820韓圜（約18元台幣）的價格，出售141萬個「Etiqa」KF94口罩，每人限購30個。圖／取自推特
韓國保健局與 E-Mart賣場合作供應口罩，以每個820韓圜（約18元台幣）的價格，出售141萬個「Etiqa」KF94口罩，每人限購30個。圖／取自推特

韓國保健局與 E-Mart賣場合作供應口罩，以每個820韓圜（約18元台幣）的價格，出售141萬個「Etiqa」KF94口罩，每人限購30個。圖／取自推特
韓國保健局與 E-Mart賣場合作供應口罩，以每個820韓圜（約18元台幣）的價格，出售141萬個「Etiqa」KF94口罩，每人限購30個。圖／取自推特

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

南韓再增60例新冠肺炎確診病例 累計達893例

韓國提升至第三級警告 25日起入境須居家檢疫14天

憎惡與恐懼，難道能輕易遺忘？韓國生死邊界的急診故事

南韓新冠肺炎確診病例暴增 重災區大邱宛若鬼城

相關新聞

韓國大邱現口罩之亂…空拍照曝光 網友：排隊人潮有震撼到

南韓新冠肺炎（COVID-19）大爆發，昨（24）新增231起新冠肺炎確診病例，創下單日新高，累計確診達到833例，死亡人數有8人，成為中國以外疫情最嚴重的國家。其中大邱和慶尚北道地區已淪為疫情重災區，新天地耶穌教會大邱分會就佔了 458 例

南韓再增60例新冠肺炎確診病例 累計達893例

韓聯社報導，南韓今天又新增60起新冠肺炎確診病例，確診累計達893例。

新天地教會同意交出24萬信眾名單 南韓將盡快全面檢測

韓聯社報導，南韓政府表示，今天（25日）將會對新天地教會所有信徒進行新冠肺炎病毒檢測，新天地教會已經提供完整教會信徒名單...

世衛：不確定能否控制疫情 對大流行全球還沒準備好

華爾街日報報導，世界衛生組織（WHO）24日表示，目前尚不清楚能否控制已在多國引發大規模疫情的新冠病毒進一步傳播。

南韓將對大邱市和慶尚北道實施病毒防堵政策

韓聯社報導，因應新冠肺炎疫情持續蔓延，南韓將對大邱市和慶尚北道實施病毒防堵政策。

南韓新冠肺炎疫情拉警報 美CDC建議國人避免前往

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，有鑑於武漢肺炎疫情，美國公民應避免所有非必要的南韓旅行

威尼斯水災後又遇新冠肺炎 居民苦嘆時運不濟

義大利水都威尼斯去年底淹水剛退，現又遇上新冠肺炎疫情，再度對數十億歐元觀光業構成威脅，不僅50年來首度取消「面具節」嘉年...

自韓國大邱慶尚北道入境 越南強制隔離14天

韓國新冠肺炎疫情持續延燒，越南政府昨天決定，對自韓國大邱市和慶尚北道入境的人員實施強制隔離14天，不鼓勵在這2地過境乘客...

因應新冠肺炎疫情 白宮證實請國會撥款逾700億

美國白宮今天表示，總統川普政府正請國會撥出25億美元（約新台幣768億元）預算，協助對抗武漢肺炎疫情

檢疫官再確診 日厚勞省重申「他們很專業」不預防採檢

又有一名曾經登上鑽石公主號郵輪負責檢疫的檢疫官遭感染新冠肺炎。但日本厚生勞動省重申，因為他們有專業知識，防護完備，仍不會...

義大利醫生度假驗出新冠肺炎 成西班牙第3例

西班牙地區衛生當局今天指出，加納利群島（Canary Islands）的田尼利夫島（Tenerife）上一名義大利籍男性...

世衛聯合小組抵義大利 助控疫情遏止人傳人

世界衛生組織24日晚宣布與歐洲疾病預防管制中心（ECDC）組成的聯合專家小組已抵達義大利，將協助控制新冠肺炎疫情，目前的...

熱門新聞

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

全球疫情地圖／南韓新冠肺炎累計達893例 鑽石公主號美公民添18例

抗疫指揮官陳時中買房背債5千餘萬 投資小牙醫診所

嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

武漢半解禁！官方宣布符合條件及滯留武漢外地人可出城

韓國提升至第三級警告 25日起入境須居家檢疫14天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。