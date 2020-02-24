澳門將韓國列為疫情高發區 具旅遊史外客將受檢

澳門當局昨天把韓國列為疫情高發地區，並自今天凌晨起安排部分曾前往韓國的人接受醫學檢查。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚公布，鑑於韓國社區在短時間內爆發大量2019年冠狀病毒疾病確診病例，決定把韓國列為疫情高發地區。

中心方面表示，自今天凌晨起，將安排抵澳前14日內曾到過韓國的人接受醫學檢查，但不包括澳門居民。

公布沒有說明醫學檢查的具體時間。

中心方面還指出，當局會因應香港和日本的疫情發展及當地政府所採取的措施而調整高發地區範圍，不排除把其他地區列為疫情高發地區。

武漢肺炎發生至今，澳門只有10宗確診個案，且已連續10多天沒有新增個案，被認為成功控制疫情。