伊朗遭鄰國封邊境 阿富汗難民成隱憂

伊朗被全境封鎖？伊拉克、土耳其、巴基斯坦、亞美尼亞紛紛關閉邊境，禁止彼此人民出入，由於伊朗新冠肺炎24日死亡數已達8人，成為中國以外最多的國家，連阿富汗也禁止兩國間的陸空交通，科威特港務局則宣布禁止船隻入境。而阿富汗難民因透過非法管道進出邊境，成為封鎖伊朗疫情的大隱患。

鄰國紛紛關閉邊境

根據《半島電視台》報導，伊朗43起確診多發生在什葉派聖城科姆。土耳其、巴基斯坦政府都宣布，將關閉與伊朗之間的邊界，伊拉克則早於20日就關閉對伊朗邊界，並暫停發放簽證給伊朗人。亞美尼亞總理帕齊尼安24日也宣布關閉與伊朗的邊界，並暫停兩國間的航班，這些措施預計將持續2個星期。

阿富汗24日也暫停與伊朗間的陸空交通，現有上百萬名阿富汗難民在伊朗境內。約旦政府則宣布，將禁止中國、伊朗及南韓的公民，以及從這些國家前來的其他外國人士入境，以因應新型冠狀病毒疫情。約旦媒體事務官員阿戴勒表示，這項禁令會針對來自這3個國家的所有外籍人士實施，不過這是「暫時性的」措施。

非法過境成隱憂

根據《阿拉伯新聞》報導，伊朗有幾座神社，巴基斯坦路支西南省內政大臣米爾·齊亞·烏拉·蘭戈夫說，巴基斯坦已經啟動了檢查程序，並在邊境上進行更多巡邏，直到局勢得到控制。他說，「我們正在努力採取一切可能的預防措施。」並得到總理伊姆蘭·汗的保證，聯邦政府也將擴大其援助範圍。但是，對往返伊朗的航班沒有影響。

阿富汗和巴基斯坦都伊朗有著綿長而多漏洞的邊界，經常被走私者和人口販子利用，而目前有數百萬阿富汗難民生活在伊朗，這使人擔心病毒容易在邊境蔓延。難民中一些人經常出於貿易目的前往阿富汗並探望家人，有些人通過官方邊境檢查站，但沒有護照和旅行證件的人則走非法路線，使阿富汗當局很難控制疫情。

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