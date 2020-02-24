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新冠肺炎疫情緊張 該不該出國？專家這麼說

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合23日電
新冠肺炎疫情蔓延全球，使得許多預計出國旅遊的民眾紛紛取消行程。 歐新社
新冠肺炎疫情蔓延全球，使得許多預計出國旅遊的民眾紛紛取消行程。 歐新社

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球，許多民眾原來預定要前往確診人數較多的亞洲各國，或是個案較少的其他國家，紛紛重新考慮是否需要取消旅程。

民眾可以參考世界衛生組織(WHO)官網每日更新的疫情相關資訊再作決定；聯邦疾病防治中心(CDC)建議美國民眾取消所有非必要前往中國的行程，也為旅客提供資訊與指導；此外，民眾也應參考本國與目的地國的政府官方網站，了解最新頒布的政策。

洛杉磯加州大學(UCLA)公共衛生與災難中心主任艾森曼(David Eisenman)說：「民眾應加倍小心，確實執行每天都該做的事，諸如使用肥皂與清水洗手，尤其是在接觸有咳嗽症狀的人之後；生病的民眾應避免近距離接觸他人，並接受治療。」

艾森曼與其他醫師說，從醫學角度來看，目前沒有理由取消前往只有零星個案或尚無人確診感染新冠病毒國家的行程。

紐約市西奈山醫療體系(Mount Sinai Health System)傳染病預防醫務主任卡明斯(Bernard Camins)說：「民眾應每天或至少每周評估旅程；但若是準備前往無個案國家，毫無疑問應該準備出發。」

至於新加坡或泰國等地，有確診個案，但沒有證據顯示爆發大規模人傳人情形，疫情也還沒失控，卡明斯也說：「一般民眾接觸到感染患者的機率很低，除非身為醫護專業人士，或要在醫院工作；目前的旅行黃金法則是，生病了就待在家，不要出門，就算只是感冒，也要戴口罩。」

WHO說，健康民眾除非需要照顧疑似感染新冠病毒的患者，否則不需要戴口罩，搭飛機時也一樣；出現打噴嚏或咳嗽症狀的民眾就必須戴口罩；WHO也在口罩選擇、使用、與丟棄的指導原則中提到：「只有配合經常使用酒精擦拭或肥皂加清水洗手時，戴口罩才有效。」

一般的旅遊保險不會理賠全球醫療危機導致的飛機航班取消，因此民眾的最佳選擇是有「無理由取消」(cancel for any reason)政策的旅遊保險，但這種保險通常很貴，而且只支付50%到75%的金額，對象還必須是起飛日期前48小時以上取消的航班。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 WHO 出國

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