防中國疫情反拖垮美 川普拒趕盡殺絕

中國新冠肺炎肆虐，既是意想不到的天災，也是國運不濟，但是對於才穩定下來的中美關係，會產生什麼影響？一個月前中美剛簽署的第一階段經貿協議，15日部分協議生效，可是現在北京忙著防疫，無暇他顧，即使想履行協議，也力有未逮。

第一階段協議最後一句話載明：「如因自然災害或其他雙方不可控的不可預料情況，導致一方延誤，無法及時履行本協議的義務，雙方應進行磋商」。當時沒人認為這會用得上，現在也許是逃脫條款，可是美國會不會放中國一馬？答案是否定。

川普身邊的鷹派，如白宮貿易顧問納瓦羅稱這是對過分依賴中國的一記警鐘；商務部長羅斯說，會把製造工作機會趕回美國；川普政府的一些官員更私下懷疑，病毒只是藉口，其實中國存心就是不想履行承諾，希望拖垮川普在今年大選出局。

如果疫情更嚴重，肆虐時間更長，是否會根本衝擊中國的政治經濟結構？美方官員正在悄悄評估，疫情將對中共威信與統治正當性造成怎樣的損害？目前2020年全國脫貧的承諾已經跳票，更嚴重的則涉及最高當局知情不公布、乃至生化武器外洩汙染的謠言；政治上的衝擊，甚至大到可能逼習近平放棄在20大繼續掌權的企圖。

但是川普的言行卻與他的手下不同，自從疫情爆發之後，我們看到川普講的盡是幫中國打氣的話，日前還駁回閣員們的建議，對GE客機引擎與出售給華為的台積電晶片，不採取限制措施。

這不是各自扮黑白臉，川普考慮的是另一個層次，他花了兩年，好不容易談成經貿協議，當然要替北京背書，而且以目前美國與中國經濟關係密切的程度，此刻中國如果垮了，只會把美國經濟拖下去，對想要連任的川普，又能夠有什麼好處？