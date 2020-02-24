義大利火車被擋！2乘客發燒 奧地利採檢完才放行500人

義大利新冠肺炎疫情急速擴散，累計確診人數逾150多例、已有三人死亡，成為亞洲以外的重災區。義大利官員嘗試遏制歐洲最嚴重的疫情，提前結束了威尼斯嘉年華。

義大利疫情大爆發，也令鄰國緊張。奧地利23日在邊界攔住兩列來自威尼斯的火車，因為有兩位乘客出現發燒症狀。奧地利內政部長尼哈默稍後證實，兩人的新冠病毒檢測結果為陰性。他發表聲明說：「當局在此案上迅速採取行動且展現高度謹慎。通報機制順暢無遲滯。」

奧地利提洛爾邦（Tyrol）當局暫停來自義大利的火車服務約四小時後，又重新恢復通車。奧地利當局表示，兩列載有約500名乘客的火車自威尼斯出發前往德國慕尼黑，卻在義大利這端的布里納山口（Brenner Pass）停駛，直到兩名乘客採檢結果呈陰性才獲放行。

義國疫情對無邊界管制的申根區威脅漸增，歐盟表示將密切關注情勢，並肯定義國採取封城隔離等措施。

義大利已經對北部靠近米蘭和威尼斯的兩個「熱點」地區，實施了嚴格的隔離規定。

威尼托和倫巴底的部分城鎮封鎖，沒有特別許可不得進出，影響大約5萬人。即使是外圍區域，許多商家和學校也暫停開放，體育賽事取消，包括重要的足球比賽。

確診案例中有110例在倫巴底，21例在威尼托，其他在艾米利羅馬那和拉西奧。

義大利總理孔蒂周六（22日）宣布，會有「非常措施」生效，以阻止新冠肺炎病例數上升。他說隔離可能持續數周之久。警察，以及若有必要將派武裝警力，確保執法。

官員周日通報第三起死亡個案，是住在克雷馬的罹癌老婦。他們表示仍在試圖追蹤疫情爆發的感染源。