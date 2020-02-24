韓國疫情嚴峻 香港部分旅行社停團

鑑於2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）在韓國十分嚴峻，香港康泰旅行社今天宣布取消近月前往韓國的30個團共570人。目前至少還有270名香港旅客在韓國。

康泰向媒體表示，為保障客人和員工健康，公司方面取消3月15日前出發的首爾旅行團，受影響顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。

另外，商業電台引述旅遊業議會指出，目前至少有17個香港旅行團共270人在韓國；另有18個香港旅行團在日本，大概有480人，將會出發的還有46個團共940人。

新冠肺炎近日持續在韓日爆發，是中國大陸以外最嚴峻的地方，其中韓國確診病例已超過700宗。

香港當局尚未對韓日發出旅遊警示，參與港府最高決策的行政會議成員林正財今早則說，韓日的疫情令人擔心，感染個案不斷上升，其中韓國的確診個案已超越深圳市，大邱市更近乎「失控」。

他呼籲計畫前往韓國旅遊的港人三思，更不能到大邱。

對於政府應否對韓國發出旅遊警示，他說，特別行政區政府會密切審視情況。