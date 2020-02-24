快訊

不當限縮釋憲權？為何大法官不受理監察院釋憲聲請？

台大醫休學、27歲拿法國天文博士 她跌破眾人眼鏡返台任教

新聞報一半突開炮…日本主播批評鑽石公主號「沒隔離就回家」

聯合新聞網 / 綜合報導
停靠在橫濱港的鑽石公主號。路透
停靠在橫濱港的鑽石公主號。路透

鑽石公主號郵輪目前已知共有691例新冠肺炎COVID-19）確診、3名確診病例死亡，是中國大陸以外人數多的群聚感染。日前停靠在橫濱港的鑽石公主號結束隔離後，日本政府讓969名檢驗結果為陰性的日籍乘客下船，並送車站就地解散，沒想到22日一名60多歲女性返家2天後發燒，發生下船旅客確診武漢肺炎首例

圖／取自<a href=sponichi.co.jp" title="圖／取自sponichi.co.jp">
圖／取自sponichi.co.jp

據日媒《Sponichi Annex》報導，日本一名主播長野智子，23日晚間播報新聞提到鑽石公主號下船的女乘客感染，且該名感染者在厚生勞動省許可下，搭乘大眾交通工具到住家最近的車站，接著再轉搭友人的車子回家。長野智子突然說道：「我，在這一星期以來，其實看了海外的BBS、CNN等新聞，頭條果然還是這個鑽石公主號」。

緊接著她說：「最令人在意的是，海外媒體記者報導，乘客下船後沒有進行隔離就搭大眾交通工具回家這件事。政府逕自讓疫情擴大才會遭到批評吧」，她認為日本政府應該有必要好好地調查向國內外說明。

長野智子發表個人意見後，電視台進一步播報鑽石公主號船上醫師的匿名變聲專訪，畫面進行到一半突遭切斷，也引發觀眾錯愕，有網友覺得切換舉動太不自然。

而長野智子意外之語掀起網友議論，有人批評主播「是在說什麼？要一個人一個人送回家嗎？那送到飯店隔離然後再回家其實也一樣，為什麼這時候還要引起騷動，越說越混亂」、「沒有車子的人很多，搭大眾運輸工具也沒有別的辦法，難道要走路回家嗎？」、「不要再讓外國人對東京奧運不安了」。不過也有大批網友力挺主播，「下船後就在橫濱車站放人，當中還有沒檢查到的人，感染擴大就是政府不負責任造成的」、「這個政府缺乏危機感」、「日本在國際上信任度已下降」。

除了檢驗陰性的乘客下船返家後出現症狀確診外，日本共同社報導，厚勞大臣加藤勝信在22日記者會表示，有23名從鑽石公主號下船的乘客，自5日後為期14天的觀察期內，都沒有進行新冠病毒檢測。這可能引發傳染風險。加藤道歉稱，會深刻反省這個錯誤，並採取措施以防類案再次發生。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

全球疫情地圖／南韓增161例確診新冠肺炎 以色列公主號返國又1例

整理包／鑽石公主號旅客將返台！包機檢疫流程一次看

日本厚勞省道歉 鑽石公主號23名下船乘客未經新冠病毒檢測

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友：日本政府哪來勇氣？

相關新聞

新聞報一半突開炮…日本主播批評鑽石公主號「沒隔離就回家」

鑽石公主號郵輪目前已知共有691例新冠肺炎（COVID-19）確診、20日傳出2名確診病例死亡，是中國大陸以外人數多的群聚感染。日前停靠在橫濱港的鑽石公主號結束隔離後，日本政府讓969名檢驗結果為陰性的日籍乘客下船

世界市場大夢初醒 各國加速與中國「脫鉤」

近兩年的美中貿易戰，使得美中關係步入新冷戰，美中「脫鉤」（Decoupling）趨勢也漸受關注。而近期2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的流行，更凸顯全球過度倚賴中國之後果，反將導致加速脫鉤；隨著病毒擴散迅速遍及全球，此趨勢已經不僅限於美國。

南韓各地調救護車至疫區抗疫 網感動謝消防醫護

韓國新型冠狀病毒確診人數單日再增169人，截至23日下午4時半累計602宗，成為中國以外疫情最嚴重的國家，其中以大邱和慶北地區最為嚴峻。全國各市紛紛調動資源到大邱協助抗疫。當地網民今在Twitter瘋傳多張救護車隊趕往大邱市的照片，對各地消防和救護人員表示感謝，「不知道要說什麼，真的快哭出來了」。

新冠肺炎攻進部隊 韓國7700位軍人遭隔離

韓國國防部表示，截至今早8時，韓國部隊新增4例確診感染冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），累計確診軍人增至11例...

新冠肺炎病例僅次於東京 北海道憂隔離病床不足

日本北海道截至昨天為止已有26例新冠肺炎病例，是僅次於東京都、病例數日本第2多的區域，因應未來可能持續增加，北海道政府憂...

義大利新冠肺炎確診個案驟增 政府封城後再祭限娛令

義大利新冠肺炎疫情截至24日凌晨確診個案達到152例。義國政府繼昨天封鎖11個疫情爆發城鎮後，今天在周邊地區祭出限娛令，...

確診人數激增 南韓：仍無計畫擴大入境管制

韓聯社報導，南韓政府表示，儘管新冠肺炎確診病例數激增，目前仍無計畫擴大入境管制。

北韓嚴防新冠肺炎 官媒：隔離約380外籍人士

北韓官方媒體今天報導，平壤當局已對大約380名外籍人士採取隔離措施，作為防止境內爆發新冠肺炎疫情行動的一環

韓國外長會晤譚德塞 討論合作抗疫

韓國武漢肺炎疫情嚴峻，韓國外交部長官康京和23日在世界衛生組織（WHO）日內瓦總部會晤世衛祕書長譚德塞，雙方討論攜手對抗...

整理包／鑽石公主號再增57例新冠肺炎確診 以色列撤離者增1例

公主郵輪旗下的「鑽石公主號」因載運到一位新型冠狀病毒（COVID-19）確診的香港旅客，2月4日返回日本橫濱母港後進行全船檢疫，發現有9名乘客和1名船員確診，全船3700多人必須進行船上防疫隔離14天，其中有22名台灣人。

隔離嚴謹專家猛讚 新加坡防疫…2原因台灣學不來

鑒於2003年SARS疫情的慘痛經驗，新加坡政府此次對新冠肺炎疫情祭出嚴格防疫政策，包括頒布陸客旅遊禁令，積極追蹤確診病患活動史和其密切接觸者，並要求去過中國大陸的勞工隔離14天。專家指出，星國防疫有其獨特性，包括國土小容易追蹤，政府財力雄厚且控制力強，因此別的國家難以複製星國的防疫策略。

新冠肺炎採檢呈陰性 奧地利放義大利火車通行

奧地利今天暫停行經阿爾卑斯山脈至義大利的火車服務約4小時之後，重新恢復通車，因兩名旅客新冠肺炎採檢結果均呈陰性

熱門新聞

第27、28例新冠肺炎確診為父子 小兒子恐是感染源

全球疫情地圖／南韓增161例確診新冠肺炎 以色列公主號返國又1例

李登輝住院第三周仍未出院 院方要求下封口令

被柯文哲怒嗆的「胡析延」留假資料？ 失聯原因曝光了

三天增兩家庭群聚 蘇益仁：新冠肺炎感染源爭論該停了

好消息！新冠肺炎病例再增三名出院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。