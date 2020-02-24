南韓各地調救護車至疫區抗疫 網感動謝消防醫護
韓國新型冠狀病毒確診人數單日再增169人，截至23日下午4時半累計602宗，成為中國以外疫情最嚴重的國家，其中以大邱和慶北地區最為嚴峻。全國各市紛紛調動資源到大邱協助抗疫。當地網民今在Twitter瘋傳多張救護車隊趕往大邱市的照片，對各地消防和救護人員表示感謝，「不知道要說什麼，真的快哭出來了」。
因應新冠疫情擴散，韓國總統文在寅宣布將預警上調至最高級別「嚴重」，被劃入「特別管控區」的大邱和慶尚北道地區，政府表示將爭取與民間醫療機構合作。韓國消防廳廳長鄭文鎬日前與19市道的消防本部長開會，各市決定動員急救隊到大邱，支援確診者的轉移工作。
韓國總理丁世均周六（22日）表示，已調動至少162名醫療人員和22輛救護車出發到大邱，並分發1億個口罩。不少大邱市民周日（23日）目擊救護車隊進入市內的場面，驚歎表示非常感動，並上傳影片和照片到Twitter和韓國討論區，吸引大批網民讚好，「正駛往大邱集結的119救護車，很想哭」、「看到這場景真的感動」。
另外，有人更不禁聯想起去年的江源道大火，讚賞一眾消防和救援人員，「今次又要辛苦您們了」、「救護員作出努力，也要有高素質的市民配合，希望他們平安無事」。
延伸閱讀：
新冠肺炎｜韓國疫情爆發保守派違禁令首爾集會 五旬伯：我不怕死
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言