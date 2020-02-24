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南韓各地調救護車至疫區抗疫 網感動謝消防醫護

香港01 / 朱利安
韓國各市調派救護車支援疫區。圖片來源／<a href=推特 " title="韓國各市調派救護車支援疫區。圖片來源／推特 ">
韓國各市調派救護車支援疫區。圖片來源／推特

韓國新型冠狀病毒確診人數單日再增169人，截至23日下午4時半累計602宗，成為中國以外疫情最嚴重的國家，其中以大邱和慶北地區最為嚴峻。全國各市紛紛調動資源到大邱協助抗疫。當地網民今在Twitter瘋傳多張救護車隊趕往大邱市的照片，對各地消防和救護人員表示感謝，「不知道要說什麼，真的快哭出來了」。

因應新冠疫情擴散，韓國總統文在寅宣布將預警上調至最高級別「嚴重」，被劃入「特別管控區」的大邱和慶尚北道地區，政府表示將爭取與民間醫療機構合作。韓國消防廳廳長鄭文鎬日前與19市道的消防本部長開會，各市決定動員急救隊到大邱，支援確診者的轉移工作。

韓國總理丁世均周六（22日）表示，已調動至少162名醫療人員和22輛救護車出發到大邱，並分發1億個口罩。不少大邱市民周日（23日）目擊救護車隊進入市內的場面，驚歎表示非常感動，並上傳影片和照片到Twitter和韓國討論區，吸引大批網民讚好，「正駛往大邱集結的119救護車，很想哭」、「看到這場景真的感動」。

另外，有人更不禁聯想起去年的江源道大火，讚賞一眾消防和救援人員，「今次又要辛苦您們了」、「救護員作出努力，也要有高素質的市民配合，希望他們平安無事」。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 韓國 救護車 文在寅

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