德國專家：疫情無法抑制

(德國之聲中文網) 世衛組織總干事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周五(2月20日)表示，遏制疫情的"機會窗口正在縮小"。譚德塞警告說，決不能因為沒有抓住這最後的機遇而在將來懊悔不已。

短短兩天後，確診病例數量在中國境外的多個國家出現了爆發式增長。"機會窗口"是否已經錯過？一切是否已經為時已晚？德國知名病毒學家德羅斯滕教授(Christian Drosten)周日(2月22日)在接受德新社采訪時表示，即便用盡全部現有資源，恐怕也已無法在最後一刻遏制疫情蔓延。

德羅斯滕指出，許多新冠病毒的感染者沒有症狀、或者只有極其輕微的症狀，因此根本就不會去就醫，也就無法被發現、確診；而這些無症狀感染者卻能夠感染別人，不知不覺中造成疫情擴散。他引用了倫敦帝國學院利用數學模型演算的結果指出，從中國輸入的感染病例中，大約只有1/3的人被發現。"所以，我不再認為，新冠肺炎疫情全球大流行能夠避免。"

最近幾天，韓國、伊朗、意大利等國都出現了患者發展到重症階段方才被確診感染了新冠病毒，這些患者此前已經感染了許多人。最新的學術研究也已證實，部分無症狀新冠病毒感染者具備相當強的傳染能力；中國的醫生還發現，不少已經宣告"治愈出院"的患者，幾天後又被診斷出攜帶新冠病毒。

德國防疫策略：避免集中出現

過去幾星期，不少德國網民都抱怨衛生部門以及新聞媒體對新冠病毒"小題大做"。他們認為，鑑於感染者的死亡率並不高、且重症患者多為患有基礎疾病的老年人，不妨任其蔓延。對於此類言論，德國赫姆霍茨研究院傳染病研究所的流行病學專家克勞澤教授(Gérard Krause)反駁說，不知道這些網民會不會對自己的父母、祖父母說出這樣的話。在接受德新社采訪時，他進一步指出，目前，科學界還無法准確判斷新冠肺炎全面蔓延後的重症率、死亡率，也無法預測哪些人屬於高風險人群。"與流感病毒不同，我們現在並沒有疫苗可用，即便現在加緊研發也無法及時投入應用。對於新冠病毒，短期內也無法研發出特效藥。"

在德國具有權威地位的羅伯特·科赫醫學研究所(RKI)在一星期前就指出，德國當前的防疫策略是"努力延緩"新冠病毒的傳播速度，從而避免新冠肺炎疫情與當前的季節性流感疫情相疊加；否則，德國的醫院、診所就會不堪重負。

冠狀病毒專家德羅斯滕教授認可這一策略，強調應該努力讓病例在時間上相對分散，避免集中出現。

現在，不少專家寄希望於新冠病毒能夠像其"近親"SARS那樣，在幾個月的大流行後快速消失。2003年，SARS疫情在經歷了3月、4月的高峰之後，迅速在夏天結束。不過，鑑於當前的新冠肺炎疫情規模遠超SARS，這一希望很有可能落空。中國醫學科學院院長、呼吸科專家王辰本周就對媒體表示，新冠病毒很有可能像流感病毒一樣，與人類長期共存。

文山/李魚(德新社等)

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