中國疫情拐點未到 日韓局勢日漸吃緊

(德國之聲中文網)中國新冠疫情的拐點仍遲遲沒有到來。中國衛健委周日（2月23日）公布的當日確診新增人數為656例，比一天前略有增長，不過，湖北省以外的新增確診人數在持續下降。全中國新冠病毒的死亡人數周日為97人，累計死亡已超過2445人。

中國除湖北省外，疫情造成的死亡率較高的省份還有河南和黑龍江。截至到當地時間周六晚間，黑龍江累計確診480個病例，死亡12例。河南確診人數為1271人，死亡19人。周日不包括湖北省的累計新冠肺炎死亡人數均在個位數範圍，有17個省沒有出現新增病例。

與此同時，中國官媒呼籲人們繼續對新冠病毒保持高度警惕，呼籲不要急於"扎推"，對餐飲、趕集等緊急叫停。

韓國預警升至最高級

在中國周邊國家中，韓國的疫情相對嚴重。周日，韓國將新冠病毒疫情預警級別上調到了最高級。文在寅總統當日表示，根據傳染病專家的意見和建議，韓國政府決定把新冠疫情預警提高到最高級別"嚴重"，同時強化應對措施。

韓聯社報道，韓國周日新增病例為169例，累計確診增值602例，死亡病例增至5例。確診人數從上周五至周日增加了一倍。在周日上午9時至下午16時新增的46例病例中，20例同新天地大邱教會有關。韓國中央防疫對策部每天上午10時和下午5時分別兩次公布當天疫情。

韓國教育部周日在記者會上發布消息，韓國共有7萬多中國留學生，其中約3.8萬回中國等地過寒假，按計劃，他們將在接下來的兩周時間裡陸續返回韓國上學。韓國教育部建議，尚未購買赴韓機票的中國留學生本學期休學，並表示，將面向本學期休學的留學生放寬學分限制，通過集中授課等措施，最大限度地降低休學帶來的不利影響。

日本已有4人死亡

日本首相安倍周日指示內閣做好防疫和治療的緊急准備，並要求制定一份內容廣泛的遏制新冠病毒擴散的ji計劃。當日，日本新增確診27個病例。從"鑽石公主"號下船的乘客中，又有一人死亡。死者是一名80多歲的男性。日本厚生勞動省證實死因是新冠肺炎，但同時還透露這名男性存在宿疾。該郵輪已累計3人死亡。不包括"鑽石公主"號郵輪，日本本土累計感染新冠病毒者為136人，死亡1人。而"鑽石公主"游客中的病患人數為634人。

美國國務院周六把前往日本全境的傳染病預警從4個級別中最低的一級提高了一級即"謹慎前往"。韓國也在這一級別上。美國對中國大陸的預警則定為最嚴格的第4級"建議撤離"，對香港和澳門則定為2級。

由於新冠病毒擴大的影響，接納國際郵輪較多的10個日本港口今年停靠港口的取消次數至少達206次。日本共同社援引業界協會的數據，乘客在靠港地消費每次均在190萬至252萬元之間。截至到目前，日本排名前10的港口同一年前相比，取消靠港的比例已達16%。

中東地區伊朗的新冠疫情最受關注。該國已有43起確診新冠病例，其中8人死亡。以色列正在考慮將約200名韓國人送至一處軍營進行暫時隔離。

IWF：中國經濟增速降0.4%

世界衛生組織周六強調，中國以外地區的感染程度仍然較低。不過，令他們憂慮的是，一些感染病患同中國人抑或中國並無接觸史。世衛還表示，迄今為止，新冠病毒造成的死亡率在2%左右，死者多為老年人或者患有宿疾。

新冠肺炎給全球經濟造成重創也是正在利雅得舉行的G20國財長會議的主要議題之一。國際貨幣基金總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Iwanowa Georgiewa）預測中國今年的經濟增長率將低於5.6%，低於今年1月0.4個百分點，從而讓全球經濟增速下滑0.1%.

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