日醫護人員每天僅得領92元防疫津貼 網友痛批：無視付出

新型冠狀肺炎疫情肆虐全球，日本確診個案截至今（23日）早8時已上升至769宗，其中634宗來自郵輪鑽石公主號。當地前線醫護人員首當其衝接觸高危病人，政府為了提高他們士氣，決由東京都總務局人事部發放額外津貼，於東京都立醫院、包括其分院負責防疫的醫護人員均每日獲得340日圓（約新台幣92元）的津貼。不過有網民認為醫護人員工作危險，在今次疫症上亦付出不少，但最後只能獲得這些小恩小惠，狠批津貼少得離譜。

日本全國總共有400間指定治療新冠肺炎患者的醫療機構，其中東京都立醫院，因為設備較齊全，包括負壓房，防疫用品等，亦有豐富治療傳染病經驗的醫護人員駐守，故在今次疫症成為重點負責機構。

政府為了加強士氣，最近由東京都總務局人事部發放額外津貼，負責看護及治療新冠肺炎患者的醫生及護士，每日將獲得340日圓（約新台幣92元）的津貼。

另外，有參與防疫工作的國家公務員亦有特殊津貼，基本是每日290至380日圓不等（約新台幣78至103元）。而地方公務員或地方醫院亦有相關津貼，不過由不同地方自行決定，但一般亦在500日圓以下（約新台幣135元）。

不過網民得知消息後感到到滿，批評政府漠視醫護人員，認為他們一直守護國民健康，包括今次疫症上亦抱着犧牲精神進行治療工作，但只能獲得少量支援，就連津貼的金額更是少得可憐，反映日本政府完全無視前線醫護人員的付出。

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文章授權轉載自《香港01》