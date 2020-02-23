南韓、伊朗新冠病例激增！源頭難追 專家憂全球大流行

南韓、新加坡及伊朗發生群聚感染新冠病毒，導致中國境外新冠肺炎確診案件跳增，但是讓專家們很感苦惱的，倒不在確診人數，而是他們愈來愈無法追溯到這些群聚感染是始於何處。

美聯社報導，世衛組織官員認為中國把疫病壓制在國內幾個地區，替全世界爭取到時間，以預防新冠病毒來襲。但隨著發病熱點浮現於全球，要找出每個來源十分困難，因為每位新病人點燃一個新群落，或許暗示新冠肺炎早已傳得太廣，用公衛試測再確診那套步驟，已無法擋住它。

澳洲昆士蘭大學病毒研究員麥克凱(Ian Mackay)指出，有些熱點發病很凶，而遍及全球的跡象乃是事態一路惡化，這次世人即將碰到的可能是場大型流行病。

世衛組織堅稱，目前還沒來到最慘地步；但此說沒能讓中國以外國家認為該採更嚴峻措施，但援引伊朗及南韓病例大增而發出警告，認為要防堵新冠病毒，時間很快就會耗盡。

世衛專家席爾薇‧布萊恩德(Sylvie Briand)表示，現在目睹的是這次疫情爆發到極不同階段了，各地所見不一；世衛在不同地方看到不同的傳染方式。

按世衛組織的定義，「全球大流行」指的是一傳染病在兩個大陸上傳染，但是，某些公衛專家把一種病，傳染過很廣地區，跨越多國國際疆界，就稱大型流行病。

伊朗幾天之內傳出至少28例確診，包括5人死亡。新的感染群聚發生在宗教勝地庫姆(Qom)。沒人曉得怎會傳到那裡，更糟糕的是，來自伊朗的遊客已在黎巴嫩及加拿大被發現確診。

在南韓，多數病例都與大邱市一所教堂及鄰近一家醫院有關，但衛生當局還沒找出那位「零號病例」，也就是教會9000信眾中，引發連鎖傳染的人；南韓首都首爾也有幾例確診，傳染管道也還沒找出來。