神秘「疾病X」出現？專家：新冠肺炎符合特徵

世界衛生組織(WHO)憂心多年的「疾病X」(disease X)可能已經出現「競爭者」，「疾病X」是足以爆發國際傳染且能迅速從輕微轉為致命的疾病；公衛專家擔心，目前在全球流竄的新冠狀病毒可能符合「疾病X」的特徵。

最近關於新冠病毒的報導及其神秘的傳染方式，形塑難以理解的病原體：症狀輕微，有時卻出乎意料的在兩周後惡化且致命。

新冠肺炎爆發不到三個月來，全球逾24個國家和地區總計確診7萬8624人、死亡2459人；中國國家衛生健康委員會截至21日數據確診累計7萬6288例，累計死亡2345例，目前的疾病熱點落在南韓、伊朗和義大利。

荷蘭鹿特丹伊拉斯莫斯(Erasmus)大學醫學中心教授柯曼斯(Marion Koopmans)在「細胞」(Cell)期刊上寫道：「無論能否控制，這場爆發迅速成為真正符合疾病X的傳染病挑戰。」

疾病管制與預防中心(CDC)免疫和呼吸系統疾病主管南西‧馬森尼爾(Nancy Messonnier)21日說：「美國尚未出現社區感染，但非常有可能實際發生。」

不同於2003年的嚴重急性呼吸系統綜合症(SARS)，新冠病毒得以快速複製且呼吸道症狀極似感冒，即便沒症狀或症狀輕微也可能傳染，這讓17年前以發燒確認染病的方法出現漏洞。

美國醫學會(AMA)期刊21日寫道，來自武漢的20歲帶原女性上月10日返回中國安養市，無症狀的她把病毒傳染給家人，五名親屬接連發燒或出現呼吸道症狀。

新冠病毒致死率9.5%比SARS低，但傳染力極強，兩種病毒都攻擊呼吸道和胃腸道。

新加坡醫師在AMA報告上寫道，「不同於SARS，新冠病毒感染範疇更廣，症狀輕重不一，疾病臨床進展類似SARS，病患生病後一兩周出現肺炎」；長者，尤其患有高血壓、糖尿病等慢性疾病者屬於高危險族群，「新加坡迄今病例顯示，沒有明顯共病症的患者也可能確診新冠肺炎後重病。」

馬友醫院(Mayo Clinic)傳染病專家波蘭(Gregory Poland)說，類似情況在1918年的西班牙流感時出現，「無論何時，傳染病出現就是場戰役，攸關病毒所造成的傷害和人體抵抗病菌的代價。」