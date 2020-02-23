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中國確診下降 疫情走向樂觀？世衛：判斷尚早

世界日報 / 編譯中心／綜合22日電
世界衛生組織秘書長譚德塞說，中國病例下降固然可喜，但預測疫情走向，為時甚早。 美聯社
世界衛生組織秘書長譚德塞說，中國病例下降固然可喜，但預測疫情走向，為時甚早。 美聯社

世界衛生組織（WHO）發言人哈里斯(Margaret Harris)22日表示，新型冠狀病毒肺炎聯合專家考察組已於周六抵達武漢；世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當日則表示，中國新增確診病例呈下降趨勢令人可喜，但需謹慎解讀，現在對疫情走向進行預測還為時過早。

根據中國國家衛健委網站，中國各省市截至22日新增確診病例648例，新增病亡97例，新增疑似882例；現有確診病例5萬1616例，其中重症1萬968例，累計死亡2442例，累計確診病例7萬6936例；22日治愈出院2230例，累計治愈出院2萬2888例。

國家衛健委表示，世衛專家組會與武漢當地衛生行政部門座談，並參觀有關醫療衛生機構；專家組此前已完成在北京、廣東和四川的考察。

專家組成員包括美國疾病防治中心（CDC）和美國國立衛生研究院的專家，還有新加坡、韓國、日本、德國、俄羅斯及奈及利亞的專家，研究領域包括流行病學、病毒學、臨床管理、疫情控制和公共衛生。

譚德塞22日出席非洲聯盟和非洲疾病防治中心聯合舉辦的非洲衛生部長緊急會議，他在會上表示，中國新增的新冠肺炎確診病例數據繼續呈下降趨勢，這是一個可喜的消息，但對於此趨勢還需謹慎解讀，「現在對這次疫情做出預測，還為時過早。」

此外，譚德塞還提到了另一個值得關注的問題；他說， 80%以上的新冠肺炎患者病情輕微，可以痊癒，但另外20%的患者有嚴重或危急的疾病，他們需要重症監護並使用呼吸機等設備。

譚德塞表示，這些治療新冠肺炎的醫療設備，在許多非洲國家都供應不足；世衛將致力於與所有非洲國家合作，在預防病毒傳播方面盡一切努力，盡早發現和治療新冠肺炎病例。

新冠肺炎 COVID-19

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