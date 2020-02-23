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全美動員防疫 公衛日日追蹤「自中國返美」民眾

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合22日電

新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情來勢洶洶，全美各州與地方衛生部門展開罕見規模的防堵工作；各地衛生官員每天都透過電子郵件、電話、或簡訊追蹤，並為出現症狀的民眾安排檢查，有時候還得幫忙採購日用品與食材，以及尋找隔離處所。

自2月初起，數千名美國民眾從疫情核心中國返回後，都被要求居家隔離14天；美國目前沒有被監控或被要求隔離民眾的集中統計資料，而相關民眾散居在全美近3000個地方衛生部門轄區。

光是在加州，公共衛生部門就監控逾6700名從中國返美民眾；而華盛頓州衛生官員也追蹤約800人，伊利諾州也有200多人。

衛生官員指出，全國動員防疫已造成龐大開銷；地方衛生部門的相關支出尚待釐清，但部分專家說已達數千萬元；儘管最早確診的患者近日已經康復，衛生官員仍在準備因應持續擴散的疫情。

官員說，目前美國的防堵工作相當有條不紊；目前唯一已知境內傳染新冠病毒案例僅限於同一個家庭中；但華盛頓州衛生部長威斯曼(John Wiesman)說，不管衛生工作人員如何努力，「永遠會有防疫漏洞」。

聯邦政府機構負責制定危機處理指導原則，例如判定返國民眾帶來的風險、以及應該接受新冠病毒篩檢的民眾等；但每天執行這些政策並追蹤數千人的工作，是由全國各地廣大、分散的地方衛生部門承擔；聯邦海關官員篩選出自中返美旅客的資料，轉交到各州衛生部門，再將名單分配給地方衛生部門。

芝加哥地區公衛官員使用的電子監控系統，每天詢問遭監控民眾的體溫與症狀；該系統原本是為了追蹤逾200名罹患麻疹的旅客而研發。

芝加哥公共衛生局長亞瓦迪(Allison Arwady)說，與防堵疫情相關的開銷，每個星期都超過15萬元，其中1萬7000元是用在一個位於未公開地點的隔離處所，收容無法居家隔離的民眾；目前只有不到五人使用該處所。

出現確診病例地區的地方官員壓力特別大，只要曾與有症狀並自主隔離且篩檢結果為陽性民眾接觸的人，都必須追蹤；華盛頓州部分官員也說，下周將舉行網路研討會，向學校管理階層宣導疫情應變方案。

新冠肺炎 COVID-19

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