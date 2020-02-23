鑽石公主號盼能再次啟航 徵求一流清潔公司對船隻消毒

新冠肺炎（COVID-19）全球確診人數破7萬例，除了最嚴重的中國外，鑽石公主號成為海上最大疫情區，目前停靠在日本橫濱港，船上共634人感染，其它旅客在篩檢呈陰性反應後，陸續搭乘國家派來的專機返回。公主郵輪22日發出聲明，公開徵求一流的清潔公司，對旗下的鑽石公主號進行全面消毒，期盼日後能再次啟航。

根據外媒報導，公主郵輪總裁斯瓦茲（Jan Swartz）透過聲明表示，「我們的重點依然放在乘客和船員的安全上，因此正尋找資源與其通力合作，為完成這項重要任務，我們將聘請在重大清潔和消毒項目方面具有經驗的公司」，這項工作將在客人和船員下船後，在橫濱港進行作業。

但要清理11萬5875噸的鑽石公主號並非簡單任務，房內所有毛巾、床單、枕頭、羽絨棉被、浴簾、床墊、地毯、窗簾需拆除並妥善處理，此外，通風系統、spa、健身房、餐廳等公共區域也要清潔消毒。

至於鑽石公主號能否再次吸引民眾，專家們認為機率偏小，因這次新冠肺炎的爆發，讓大眾發現其危險性，導致有所顧忌不敢貿然搭乘。