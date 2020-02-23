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韓國疫情大爆發！首爾禁光化門集會 五旬伯：我不怕死

香港01 / 記者朱利安／報導
韓國保守派組織無視首爾市禁令，周六下午繼續在光化門廣場聚集大批民眾；他們排排坐在廣場和附近4係行車線。（Twiiter圖片）
韓國保守派組織無視首爾市禁令，周六下午繼續在光化門廣場聚集大批民眾；他們排排坐在廣場和附近4係行車線。（Twiiter圖片）

新型冠狀病毒疫情在韓國（南韓）迅速擴大，截至周六（22日）下午4時，全國確診人數急增至433人。首爾市長朴元淳昨宣布全市暫時禁止在光化門廣場、首爾廣場和清溪廣場舉行集會，惟國內保守派組織無視禁令，周六下午繼續聚集大批民眾集會，即使市長朴元淳到場勸喻民眾回家，但參與者毫不懼怕，不少人更無戴口罩，不斷高呼叫總統文在寅下台，有五旬參與者受訪時直言：「我不怕死」，網民紛紛狠批瘋了，深怕集會加劇疫情擴散。

由韓國基督教總聯合會代表會長牧師全光勳領導的「文在寅下台泛國民鬥爭本部」，在過去多個周末均會在光化門廣場集會，參與人數眾多；但首爾市因應新冠疫情禁止該聚會，以免更多人染病。朴元淳下午曾親身到廣場，勸喻在場民眾「停止集會，盡快回家」、「為了保衞國民的生命，請合作」，但集會未有取消。

當局安排2200多名警力，更有無戴口罩、高舉韓國國旗的參與者一度高聲與警察理論。雖然參與集會人數有所下降，但仍有數百人無視禁令出席，其中大部分人戴口罩坐在廣場及附近4條行車線。有55歲參與者受訪時坦言，「死有什麼可怕，把總統拉下台更重要」、「我不怕死」，另一名66歲男子也說：「我們應該填補人數的，我知道疫情嚴重，但我還能不出來嗎？」

眼見疫情當前，仍有大批民眾集會排排坐；路過現場的市民表示，「那裏只要有一人染病，就會鬧成大事」、「附近鐘路區都有確診患者了，至少這周不應集會」。

不少人在社交平台及討論區同樣表達對集會的憂慮，有人狠斥「我不怕你們死，但就怕你們會像現在這樣橫衝直撞到處傳染」、「瘋了嗎」、「這樣的人能稱得上是國民嗎？」，另有網民認為與會者漠視其他市民的健康，「這些人根本不關心其他人」、「若疫情在首爾爆發，之後又要怪政府抗疫不力」。

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文章授權轉載自《香港01》

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