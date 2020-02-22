全球防疫大比拼！譚德塞：抑制疫情擴散的機會正在縮小

根據中國國家衛健委的最新數據，截至2月21日24時，中國大陸累計確診病例已達76288例，較前一日新增397例；死亡病例則增加了109例，總數已達2345例。從趨勢上看，新增病例數量繼續放緩，但是病死率也隨之上升。衛健委發言人強調，湖北省內的醫療救治力量不斷加強，因此現存確診病例存量「正在加速消化」。此前一天，武漢市的新增治癒病例數就首次大於了新增確診病例。

不過，在湖北神農架林區，也傳出了超長潛伏期感染者的消息。神農架林區新冠肺炎防控指揮部通報稱，一名2月19日開始發病的70歲患者，上一次與其他人員密切接觸是在1月24日，此後一直同子女生活在一起，後者身體均無異常，核算檢測也呈陰性。負責治療的醫學專家指出，這名患者的潛伏期長達27天，屬於較長潛伏期的典型病例。

中共中央警告「拐點尚未到來」

此外，廣州市政府通報，鐘南山科研團隊從新冠肺炎患者的尿液樣本中也分離出了新冠肺炎病毒，「對公共衛生安全防控有重要的警示和指導意義」。此前，該團隊已經從感染者的呼吸道、糞便樣本中分別分離出了新冠肺炎病毒。目前，相關課題組正在圍繞病毒的致病機制和藥物治療靶點等開展研究。

中共中央政治局則在21日習近平主持的會議上強調，雖然全國新增確診病例數和疑似病例數總體呈下降趨勢，但是也要「清醒看到，全國疫情發展拐點尚未到來」。會議同時也指出，「要建立與疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，有序推動復工復產，使人流、物流、資金流有序轉動起來，暢通經濟社會循環。」並且呼籲「要從構建人類命運共同體高度，積極開展疫情防控國際合作。」

世衛專家組前往武漢

世界衛生組織的聯合特派專家組也在周六前往疫情中心武漢市。此前，來自新加坡、俄羅斯、美國、日本、韓國、尼日利亞、德國的WHO專家組主要在北京、廣東、四川三地展開考察，原定行程中並未包括武漢。世衛組織目前也沒有說明專家組在武漢的工作重點。

鑑於疫情在中國境外快速蔓延，伊朗、黎巴嫩、以色列等中東國家也紛紛出現了疫情，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五表示，遏制疫情全球擴散的「機會窗口」正在縮小。他指出，如果相關國家不能快速動員起防疫力量，「疫情就可以在任何方向上爆發」。譚德塞尤其擔心中國境外出現了多起「沒有明確流行病學接觸史的病例」，呼籲全球各國「嚴肅對待」防疫工作。

韓國疫情進入「嚴重的新階段」

韓國的病例數量僅在周五、周六兩天，就激增了346例，累計已達到了433例。其中很大一部分都和大邱市的新天地教會有關。當地不少醫護人員也在接診過程中不慎被感染。

韓國衛生部副部長金剛立表示，目前有兩名病患處於危重狀態。他還指出，韓國的疫情已經進入了一個「嚴重的新階段」。至於疫情是否能被遏制局限在大邱周邊地區，金剛立表示「謹慎樂觀」。

韓國迄今已經有兩名新冠病毒感染者病逝，不少人擔心，病死人數會繼續上升。該國中央政府已經將疫情集中的大邱地區設為「特別管理區」，並且向當地調配病床、醫療設備、醫護人員等資源。

衛生部副部長金剛立強調，除了大邱市以及環繞大邱的慶尚北道，韓國其他地區只是出現了零星病例。他呼籲加強邊境管控，防止中國等其他國家的感染者入境韓國。

韓國軍隊內也已經出現了三起病例，涵蓋了海、陸、空三軍。韓國國防部因此還隔離了80余名密切接觸者。在大邱的一座美軍營地也采取了自我隔離措施。

日本檢疫工作繼續挨批

而在日本，確診病例總數也已經達到了755例，不過其中634例都是發生在「鑽石公主號」郵輪上，日本本土的確診病患數量目前為120餘例。

「鑽石公主號」上的旅客雖然大部分已經下船，但是該船此前的隔離檢疫工作繼續受到批評。多家日本媒體周六報導稱，至少有90名日本厚生勞動省等部門的工作人員曾上船參與處理疫情，其中4人後來被確診感染病毒。其餘大多數人並未進行病毒檢測，結束任務後就直接返回東京正常上班。日本厚生勞動省回應稱，已經回歸工作崗位的職員還未確認有感染情況，「對於職員來說，如果發熱和呼吸系統有症狀，將進行病毒檢查。對於今後是否重新檢查以及檢查方式等問題，則無法進行評論」。

而已經度過14天「隔離期」、被允許下船的旅客中，也出現了幾名確診病例：2名澳大利亞人、1名以色列人在歸國途中被確診感染了病毒。

文山/王凡/(綜合報道)

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