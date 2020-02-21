鑽石公主號第二批港人啟程回港

香港當局安排的包機今晚將鑽石公主號第二批約103名港人接載回港。綜合港媒發自東京的報導，包機已於晚間9時許起飛，預定22日凌晨1時40分抵港。

這是港府派往日本接載船上港人的第2架包機，首架包機昨天抵港，接載了船上106名港人回港。

香港保安局局長李家超上午對媒體表示，今晚安排的包機將會接載120人回港。但據報導，他們晚上在東京羽田機場辦理登機手續時，有17人被國泰航空公司拒絕登機。

據報導，這些港人所以被拒登機，可能是因為日方提供的名單有誤。

鑽石公主號本月初傳出爆發2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）後，船隻停靠在日本橫濱，船上3000多名旅客和船員不能下船，期間船上疫情十分嚴重，至今已有600多人確診感染病毒。

鑽石公主號上有364名港人，部分確診者已被送到日本不同的醫院接受治療。

李家超上午稱，船上仍有150名港人，當中120人明確表示願意搭乘今晚的包機回港。此外，船上至今有66名港人確診感染武漢肺炎，另有41名密切接觸者。

他說，日方先前不准密切接觸者下船，即使檢測呈現陰性，也要在船上隔離14天，但在港方爭取後，日方昨天同意，如果第三地以包機方式接載他們離開，日方容許這些密切接觸者下船。

香港食物及衛生局局長陳肇始說，港方一直向日方表示，不應讓密切接觸者在船上隔離，應該讓他們在陸上具規格的檢疫中心進行隔離，日方昨天同意港方的意見。