鑽石公主號包機1時桃機出發 預計深夜返台

因為武漢肺炎疫情，政府派出華航包機於今天下午1時從桃園國際機場起飛前往日本，將接回鑽石公主號郵輪滯留的台灣民眾，預計晚間10時30分降落桃園機場。

負責接回鑽石公主號郵輪滯留台灣民眾的華航波音737-800的包機，上午起停靠在桃園國際機場601機坪，負責執行任務的人員，陸續在機棚與機坪待命，疾病管制署、航空公司等人員也忙進忙出，包括各項儀器、藥品、醫療物資也都運上飛機，機組人員也加強消毒清潔等，盼盡快接回鑽石公主號郵輪滯留的台灣民眾。

桃園機場公司表示，包機下午12時50分緩緩滑出停機坪，並於1時起飛。整部包機最大載客量可達158人，班機將到日本羽田機場接人；預定晚間10時30分降落桃園機場。