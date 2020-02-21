日男發病連燒7天還搭電車 醫師「確診很麻煩」不願檢測

日本突暴增多起新冠肺炎病例，全日本確診達到97例，外界擔心東京奧運是否能如期舉辦，而東京千葉縣有名20多歲的男子在論壇上發文，他表示自己因為職位低，已經發燒很多天仍不敢請假，他到醫院向醫生告知自己可能是新冠肺炎，醫生聽完以「確診很麻煩」，還會影響到東京奧運之理由，拒絕幫他做檢測。

根據日媒報導，這名日本男子曾在《5ch》論壇上發文，他表示自己從本月2日就開始發燒，礙於職位僅為公司的派遣員工，他不敢亂請假，只能每天吃退燒藥拖著身子上班，有時候還得加班到10點才能下班，值得注意的是，男子每天都搭JR總武線，這是日本最繁忙的地鐵線之一。

男子表示，「我每天晚上都沒辦法入睡，這非常痛苦，因為我已經持續7天發燒超過40度」，他還出現咳嗽等呼吸道症狀，男子第一次就醫時，告知醫生他可能得了新冠肺炎，醫生詢問男子是否有跟中國大陸旅客有接觸史，男子表示沒有，醫生聽完不以為意的拒絕幫男子做新冠肺炎檢測。

醫生還告訴男子，如果他確診了後續會很麻煩，不僅全院要消毒，還要安排他的隔離事宜，甚至連東京奧運都會受影響。男子為了生命安全，不斷要求醫生幫他做檢測，直到他於本月13日確診，目前他正在醫院接受隔離。

事後男子表示，雖然他現在已經退燒但仍不停咳嗽，他說他曾在公司參加兩次3到5小時的會議，在1月20日到2月1日潛伏期間，他都搭JR總武線和淺草線上下班。目前男子公司已進行消毒，與男子接觸過的家人、同事等未出現病徵，而這則爆料也讓日本網友大吃一驚。