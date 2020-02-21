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越南對抗新冠肺炎很強？ 網看「康復病例數」嚇傻

聯合新聞網 / 綜合報導
越南新冠肺炎累計有16起確診病例，至今已有14人治癒出院。圖／法新社
越南新冠肺炎累計有16起確診病例，至今已有14人治癒出院。圖／法新社

新冠肺炎COVID-19）疫情影響，各國都祭出多項防疫措施，全力防堵疫情擴大，尤其是不斷新增確診病例的亞洲國家，除了要防堵疫情外，也要全力醫治確診病患。有位網友就上網發文，表示近期跟越南朋友聊天時，對方說大部分確診病例都已康復出院，令他相當吃驚，並問到越南防疫是不是真的很強。

越南8天以來未出現新病例，目前累計有16例確診病例，其中包括13位越南人、1位越南裔美國人和2位中國人，而有14位病患已康復出院，另有一位患者檢體呈陰性，預計今日獲准出院。原PO昨日（20日）在「批踢踢八卦板」說到自己與越南朋友聊天時聽說越南康復病患人數很多，上網查了一下發現18日的新聞寫道16例確診病例中有11人已康復出院，令他相當震驚，他驚訝表示「有沒有越南防疫屌是不是屌打亞洲已開發國家」。

對此，網友們則是回應「越南如果沒有淪陷就會是好事」、「至少對於比較炎熱的地方抑制疫情有效」、「當然前提是越南的標準不要跟印尼一樣爛」、「怎麼不說馬來西亞，也超強」、「這禮拜陸幹已經在柬埔寨隔離滿14天，湧進越南了」、「東南亞的確診人數看看就好，不要忘記越南也有封村」。

根據「Vietnam insider」報導，世界衛生組織和聯合國衛生機構對於越南的防疫措施也給予高度評價，稱讚越南在這次新冠肺炎疫情下的危機處理，但聯合國衛生機構也敦促東南亞各國對此次疫情應保持高度警惕。

新冠肺炎 COVID-19

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