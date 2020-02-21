鑽石公主號66港人留日治療 翻譯成燃眉之急

國際郵輪鑽石公主號爆發2019年冠狀病毒疾病，船上有66名港人染疫；正在日本協助這些港人的香港立法會議員鄭泳舜說，尋找翻譯成為當前的燃眉之急。

連日來，船上364名港人的情況牽動港人關注，香港當局也正以包機形式接載他們回港，首批106人昨天抵港，第2批則預定今天傍晚返港。

船上66名感染病毒的港人則留在當地接受治療，暫時無法回港。

有住院病患的家屬近日在港舉行記者會表示，父母親都感染病毒並在當地住院，但院方一直沒有給他們服藥，香港親屬對此心急如焚，盼望港府提供協助。

在港府派遣包機接載鑽石公主號上港人回港前，香港民主建港協進聯盟的立法會議員鄭泳舜已先行抵日，提供相關協助。

連日來，鄭泳舜不斷向住院及船上港人送上防疫物資及日用品，成為媒體了解有關情況的重要管道。

仍在日本的鄭泳舜昨天發出公開訊息，指當地住院香港病患極須協助，希望港府支援。

他說，目前確診港人及緊密接觸者分別入住當地超過10家醫院，這些醫院分布在東京的橫濱、千葉縣、愛知縣、長野縣等，其中一名女性患者情況嚴重。

鄭泳舜已聯絡到40名確診病患及21名緊密接觸者，他綜合這些病患和緊密接觸者的要求，向港府提出以下建議：

一、派遣香港傳染病專家醫療隊赴日協助確診患者；

二、將分散的患者集中到2至3家醫院，以方便港府的特遺隊伍人員照料；

三、派出第3支特遣隊伍向滯日港人提供「一站式」支援，包括以「個案經理模式」提供服務；

四、提供翻譯服務或配置翻譯器材；

五、透過香港駐東京經濟貿易辦事務為滯留的港人繼續配送物資；

六、盡快公布滯日港人的返港安排。

據表示，尋找翻譯成為協助當地香港病患的燃眉之急。

鄭泳舜說，他昨天先後到過日本聖瑪麗安娜醫科大學醫院、川崎市立井田醫院、橫濱市立大學附屬醫院，，透過院內設施與香港病患通話，他們紛紛表示，與當地醫護人員言語不通，而院方也不了解患者病史，擔心影響治療進度。

有家屬向鄭泳舜反映，家人確診後乘坐救護車近6小時才抵達醫院，另有同一批親屬被送到不同醫院治療，一度失去聯繫，他們感到萬分無助，而這些問題都源於言語不通。