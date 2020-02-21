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日官員失言「不像哥吉拉大聲咳嗽不會傳染」 厚生省道歉

聯合新聞網 / 綜合報導
日本官員在說明會上稱「只要不像哥吉拉一樣大聲咳嗽就不會傳染」，引發民眾不滿。圖擷自<a href=FNNprime" title="日本官員在說明會上稱「只要不像哥吉拉一樣大聲咳嗽就不會傳染」，引發民眾不滿。圖擷自FNNprime">
日本官員在說明會上稱「只要不像哥吉拉一樣大聲咳嗽就不會傳染」，引發民眾不滿。圖擷自FNNprime

新冠肺炎COVID-19）疫情持續擴大，目前日本確診病例不斷增加，加上停留在橫濱港的鑽石公主號確診病例攀至634例，令國際社會相當關注日本防疫動態。近日日本厚生勞動省官員在愛知縣舉行說明會時，竟說出「只要不像哥吉拉一樣大聲咳嗽就不會傳染」一席話，引發外界譁然，對此，厚生勞動大臣加藤勝信也在國會會議上公開道歉。

根據「富士新聞網」報導，由於鑽石公主號的船上感染者會送往愛知縣岡崎市隔離治療，加上附近有小學，所以令附近居民擔憂，為此日本厚生勞動省在當地舉行了一場說明會向居民解釋，但卻有官員在說明會失言，他表示除非民眾直接接觸，否則不會感染，並說出「只要不像哥吉拉一樣大聲咳嗽就不會傳染」一席話，雖然官員當下解釋只是開玩笑，但仍令民眾相當不滿。

對此，厚生勞動大臣加藤勝信在昨日（20日）的國會會議上公開道歉，表示「我們意識到這是完全不適當的回應，這是不恰當的言論」。

雖然日本官員的比喻是想藉著哥吉拉噴火的樣子來形容，但事實上在電影中哥吉拉也確實有咳嗽過，有網友寫到在1971年的「哥吉拉對黑多拉」電影中哥吉拉曾受煙霧影響露出呼吸困難的表情，在配樂中也有牠咳嗽的聲音，而這部電影也是哥吉拉系列中日本人死亡數最多的一次。

新冠肺炎 COVID-19 鑽石公主號

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