烏克蘭民眾反對隔離營 衛生部長：願與隔離者同住
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，各國有不少民眾反對政府徵用外處作為檢疫中心或隔離營。
在烏克蘭波爾塔瓦（Poltava）地區，數百名民眾2月20日反對由武漢回國的人入住當地隔離營，衛生部長的言論相當實在，不過防暴警察與示威者最後仍發生衝突。
烏克蘭政府在波爾塔瓦設立隔離營，安置由武漢回國的公民，只是當地民眾指出，隔離營的排污系統與民宅相連，擔心當地約一萬名居民會受到感染。
接載隔離人士的旅遊巴士抵達前，約200名民眾在通往隔離營的道路設置路障。他們封鎖橋樑及焚燒車胎。
民眾揚言，若總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）肯安置自己的孩子到隔離營附近，就會讓車輛通過。
衛生部長：願與隔離者同住
內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）到場試圖平息事件。衛生部強調，被隔離的人都已接受檢查，確認他們沒有感染病徵。衛生部長斯卡列茨卡（Zoryana Skaletska）更表示，願與隔離人士一同隔離14日，以緩解民眾擔憂。
警方不久便與示威者爆發衝突，示威者向警員投擲石塊。警方最後驅散示威者，並拘捕十多人。接載隔離人士的旅遊巴士在大批警員護送下抵達目的地，其中一架車的車窗被石頭擊碎，但車上無人受傷。
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文章授權轉載自《香港01》
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