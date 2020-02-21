習近平、文在寅熱線 稱中韓抗疫守望相助

大陸國家主席習近平昨應約與南韓總統文在寅通電話，習近平向文表示，在大陸人民抗擊新冠肺炎疫情的特殊時刻，文在寅專門來電表達慰問支持，就深化雙邊關係交換意見，體現中韓作為近鄰守望相助、同舟共濟的友好情誼。

此外，南韓新任駐武漢總領事姜承錫昨天凌晨搭乘韓方對陸援助物資的包機抵達武漢履新。大陸外交部發言人耿爽指出，陸方表示歡迎，韓方有關安排是對陸方抗擊疫情的積極支持。

耿爽說，疫情發生以來，文在寅等韓方政要表示，中韓兩國是近鄰，鄰居間面對困難應當相互支持、相互幫助。韓方將不遺餘力提供支援和配合，與陸方共同應對挑戰。韓國駐北京大使館掛出寫有「中國的困難就是我們的困難」字樣的橫幅，首爾市地標性建築打出「武漢加油、中國加油」字樣，傳遞出韓國與大陸攜手抗疫、共克時艱的信號。

耿爽表示，韓國政府和社會各界向陸方提供大量援助，很多韓國普通民眾通過大陸駐韓國大使館捐款，「危難之際，韓國人民對中國人民的這份深情厚誼令我們深深感動。」

耿爽說，韓國有句話叫「雨後地更堅」。疫情只會讓中國人民更加團結，相信在包括韓國在內的國際社會支持下，大陸人民定能早日戰勝疫情。