鑽石公主號2人死亡  日本防疫能力遭批

(德國之聲中文網) 根據日本NHK新聞援引政府人士指出，兩名鑽石公主號上的新冠肺炎患者，一名87歲的日本男子和一名84歲的日本女子被送往醫院後不治而亡。至此，日本國內共有3人因感染新冠病毒死亡。

鑽石公主號疫情擴散是誰的責任?

周三，雖然鑽石公主號的隔離期已經結束，第一批沒有確診、沒有症狀的500名乘客已經獲准下船，但是與此同時，日本政府又進一步宣布在船上新發現了79名確診病例，整船的確診病例因此上升到620人。疫情在鑽石公主號上面醞釀與擴散的速度讓日本的防疫能力飽受批評，也因此威脅到即將舉辦的東京奧運。

日本神戶大學傳染病內科教授岩田健太郎周二（19日）在Youtube上發布視頻，說明他登上鑽石公主號的第一個感想，就是"真是太恐怖了"。他說明道，作為曾經應對過非洲埃博拉病毒和中國SARS等許多傳染病的專家，他過去20年間都有信心讓自己不染上病毒，也知道如何讓人不染病的方法。但是在鑽石公主號上，船上防疫工作的漏洞之大卻讓他真正的感到害怕: "鑽石公主號的情況堪稱悲慘，我從心底感到害怕。我覺得自己束手無策了，要感染上新冠肺炎了。"

他舉例，在傳染病的防控工作當中十分基本卻重要的一項，即是劃分哪些是有可能有病毒的區域(紅區)與不會有病毒的安全區域(綠區)，而進入紅區就要穿防護衣，進入綠區則不用。但是在鑽石公主號上，紅綠區幾乎都混在一起，乘務人員也是一下子戴口罩一下子脫掉、防護衣也是偶爾穿上偶爾沒有穿。有發熱症狀的病人也可以自行行走到醫務室。

岩田健太郎擔憂自己染病，現正在家中進行自主隔離。該影片在網路上公開後，半天即突破50萬人觀賞次數。

話題引爆之後，日本政府官員出面反駁說，要把船上空間做成像醫院那樣建築物有明顯區隔的構造是有其限度的。他們在負責讓確診患者下船時，為了不讓其他人出現在走廊，也是費了一番功夫。

根據NHK報導，日本內閣官房長官菅義偉說，2月5日以來都嚴格要求船組員佩戴口罩、勤洗手、用酒精消毒等防止感染的措施。如果有船組員確診，同房組員也必須在房內待命。日本已經盡力采取了避免擴大感染的因應對策。

《日本經濟新聞》以"日本沒有義務應對'鑽石公主號'游輪"報導。內容提到鑽石公主號屬於英國籍，而新型冠狀病毒被認為是在航行期間出現擴散。對於處在公海上的該船舶，在國際法上，日本沒有采取措施防止感染擴大的權限和義務。應承擔義務的是船籍所屬的英國。

中國新增病例下降

2月19日，湖北省單日新增確診病例為349例，比前一天1693例顯著減少。湖北省單日新增死亡病例108例，比前一天132例稍微減少。

國家衛健委宣布，2月19日單日新增394例確診、114例死亡。至此全國確診病例為74,500人，全國死亡病例為2,118例。

雖然這可能是疫情緩和的好兆頭，但是中國以外的專家都認為還不能對疫情掉以輕心。

韓國周四單日新增31例，全國確診病例達82例。

其中一名來自韓國大邱的61歲婦人感染至少11人。部分確診病患沒有旅游史，也沒有與已知的感染者接觸。韓國衛生福利部部長朴凌厚在國會報告中則表示，政府單位已經開始准備社區傳染的可能性。

伊朗周三 (19 日) 通報了兩名武漢肺炎確診病例，不到幾個小時之後，兩名病患皆宣布不治，這是中東首次出現死亡病例。

俄羅斯限制部份中國公民入境

俄羅斯外交部周三對前一天公布的旅游措施作出修正: 俄羅斯對中國公民實施的入境禁令僅是局部禁令，僅限制那些持旅游，私人，學生和工作簽證旅行的人。持有政府、商務、人道主義和過境簽證的訪客仍將被允許進入該國。該入境管制將在周四午夜起生效。

羅法/鄒宗翰/文木(綜合報導)

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