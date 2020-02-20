日大臣「一張圖」自曝鑽石公主號防疫漏洞 網：病毒會看路嗎？

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，近期受到高度關注的鑽石公主號事件，傳出疫情至今已有逾600多人確診，今（20）日更傳出2名患者不治身亡。日前有一名日本感染科專家岩田健太郎，在網路上發布影片，揭發郵輪上的情況後，卻遭到厚生勞動省副大臣橋本岳批評。今日橋本岳在推特上再度發文，雖瞬間秒刪還是被網友截圖，貼文中的附圖完全暴露了郵輪上的防疫漏洞，讓日本人暴怒，直呼「難不成病毒會看路？」

日本神戶大學醫院感染科專家岩田健太郎，於本月18日曾在Youtube上發布雙語影片，內容揭露鑽石公主號船上的防疫措施不足，不僅船員與乘客能自由移動，甚至還共進午餐。船上沒有專業的傳染病控制專家，也不是每個人都穿著防護衣，現場一片混亂，該影片引起國際媒體高度關注。隨後岩田健太郎把影片下架並且道歉，還遭到橋本岳在推特上批評。

橋本岳在推特上指出，身為現場主管的他並沒有同意岩田健太郎上船，表示會將此事回報給厚生勞動省。今日橋本岳以「日本有做好公主號的內部隔離措施」為題發文，表示在附圖中可以看見，「左邊是乾淨的通路、右邊是不乾淨（已感染）的通路」。雖然橋本岳秒刪文，卻還是被眼尖網友截圖留存。

從照片中可以看到，儘管分成兩個通路進出，但是兩扇門通往的還是相通、沒有隔離的空間。對此，台灣網友看了都超級傻眼，笑稱「原來多開一道門板，病毒就會分流阿……」、「防疫隔離新標準」、「寫給病毒看的，會自己去該去的地方」、「意思是病毒左去右回嗎」、「如此先進大國，專家不會哭嗎……」。日本網友也在橋本岳的其它貼文下對他喊話，「應該要出來解釋一下剛剛的貼文吧？」、「是不是該檢討了……」。

橋本岳是現任厚生勞動省副大臣，從眾議院議員一路升至現職，父親是前內閣總理大臣橋本龍太郎。