快訊

鑽石公主號增13例確診新冠肺炎 目前共634例感染

治療新冠肺炎 瑞德西韋國衛院2周內可達公克級製造

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日大臣「一張圖」自曝鑽石公主號防疫漏洞 網：病毒會看路嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
從圖片中可以看到，兩扇門前分別貼上「清潔通道」、「不潔通道」的日文手寫標示，但卻是通往相同空間。圖/<a href=Twitter " title="從圖片中可以看到，兩扇門前分別貼上「清潔通道」、「不潔通道」的日文手寫標示，但卻是通往相同空間。圖/Twitter ">
從圖片中可以看到，兩扇門前分別貼上「清潔通道」、「不潔通道」的日文手寫標示，但卻是通往相同空間。圖/Twitter

新冠肺炎COVID-19）疫情持續升溫，近期受到高度關注的鑽石公主號事件，傳出疫情至今已有逾600多人確診，今（20）日更傳出2名患者不治身亡。日前有一名日本感染科專家岩田健太郎，在網路上發布影片，揭發郵輪上的情況後，卻遭到厚生勞動省副大臣橋本岳批評。今日橋本岳在推特上再度發文，雖瞬間秒刪還是被網友截圖，貼文中的附圖完全暴露了郵輪上的防疫漏洞，讓日本人暴怒，直呼「難不成病毒會看路？」

日本神戶大學醫院感染科專家岩田健太郎，於本月18日曾在Youtube上發布雙語影片，內容揭露鑽石公主號船上的防疫措施不足，不僅船員與乘客能自由移動，甚至還共進午餐。船上沒有專業的傳染病控制專家，也不是每個人都穿著防護衣，現場一片混亂，該影片引起國際媒體高度關注。隨後岩田健太郎把影片下架並且道歉，還遭到橋本岳在推特上批評。

橋本岳在推特上指出，身為現場主管的他並沒有同意岩田健太郎上船，表示會將此事回報給厚生勞動省。今日橋本岳以「日本有做好公主號的內部隔離措施」為題發文，表示在附圖中可以看見，「左邊是乾淨的通路、右邊是不乾淨（已感染）的通路」。雖然橋本岳秒刪文，卻還是被眼尖網友截圖留存。

從照片中可以看到，儘管分成兩個通路進出，但是兩扇門通往的還是相通、沒有隔離的空間。對此，台灣網友看了都超級傻眼，笑稱「原來多開一道門板，病毒就會分流阿……」、「防疫隔離新標準」、「寫給病毒看的，會自己去該去的地方」、「意思是病毒左去右回嗎」、「如此先進大國，專家不會哭嗎……」。日本網友也在橋本岳的其它貼文下對他喊話，「應該要出來解釋一下剛剛的貼文吧？」、「是不是該檢討了……」。

橋本岳是現任厚生勞動省副大臣，從眾議院議員一路升至現職，父親是前內閣總理大臣橋本龍太郎。

有網友早已將橋本岳的推文截圖。圖/<a href=Twitter" title="有網友早已將橋本岳的推文截圖。圖/Twitter">
有網友早已將橋本岳的推文截圖。圖/Twitter

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

名古屋馬拉松取消一般參賽影響2萬人 他拍下機場「宛如空城」

日高中畢旅變更行程不來台 網讚爆：有良心

日本新冠肺炎防疫差？住大阪台灣人爆：連續發燒4天才能檢查

護照超好用卻不愛用 原因是日本人「不夠有錢」？

相關新聞

鑽石公主號增13例確診新冠肺炎 目前共634例感染

日本NHK報導，據厚生勞動省稱，鑽石公主號郵輪新增13例新冠肺炎確診病例。目前鑽石公主號確診病例累積至634例。

日本愛知縣新冠肺炎累積至9例 名古屋80歲老翁確診

日本NHK報導，據名古屋市政府20日稱，一名80幾歲男性居民確診感染新冠肺炎。目前愛知縣確診病例累積至9例。

日大臣「一張圖」自曝鑽石公主號防疫漏洞 網：病毒會看路嗎？

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，近期受到高度關注的鑽石公主號事件，傳出疫情至今已有逾600多人確診，今（20）日更傳出2名患者不治身亡。日前有一名日本感染科專家岩田健太郎，在網路上發布影片，揭發郵輪上的情況後，卻遭到厚生勞動省副大臣橋本岳批評。今日橋本岳在推特上再度發文，雖瞬間秒刪還是被網友截圖，貼文中的附圖完全暴露了郵輪上的防疫漏洞，讓日本人暴怒，直呼：「難不成病毒會看路？」。

鑽石公主號2人死亡  日本防疫能力遭批

(德國之聲中文網) 根據日本NHK新聞援引政府人士指出，兩名鑽石公主號上的新冠肺炎患者，一名87歲的日本男子和一名84歲的日本女子被送往醫院後不治而亡。至此，日本國內共有3人因感染新冠病毒死亡。

日本千葉縣新增一人確診新冠肺炎

日本千葉縣一名70多歲婦人20日確診新冠肺炎，患者14日發燒至攝氏38.8度，翌日到醫院看病，流感快篩為陰性，婦人16日...

伊朗再增3人確診新冠肺炎 累積達5例

伊朗衛生部20日表示，新增3例新冠肺炎確診，兩人位於庫姆省，另一人在阿拉克省。目前伊朗累計確診共5例，死亡2例。

日本沖繩縣累積至3例新冠肺炎 80歲老翁確診

日本NHK報導，沖繩縣政府當地時間下午5時宣布，縣議會已確認一名80歲男性居民感染新冠肺炎，沖繩確診病例已累積至3例。縣...

南韓再增22例新冠肺炎 出現首例死亡

韓聯社報導，南韓政府20日再度宣布新增22例新冠肺炎確診，累計病例達104人，20日單日病例數暴增53，且有一人死亡。

確診病例搭哪班車、看幾點的電影全揭露！韓國如何犧牲隱私、披露肺炎患者生活蹤跡

韓國政府將國內確診患者的生活路線公開，讓民眾知道自己是否有和感染者接觸過。

日本北海道增一例新冠肺炎 40多歲雪祭工作人員確診

日本NHK報導，北海道札幌市一名40多歲男性雪祭工作人員確診感染新冠肺炎，是北海道第5例確診病例...

兩員工疑染新冠肺炎 南韓晶片龍頭大動作護產線

新冠肺炎疫情升溫，南韓記憶體大廠SK海力士今天要求800多名員工返家隔離；相關晶圓廠SK Siltron也在廠區設下重重...

俄駐日使館：鑽石公主號又有2俄國人染新冠肺炎

俄羅斯駐日本大使館今天表示，鑽石公主號郵輪上又有2名俄籍人士確診感染新冠肺炎。這艘郵輪目前停靠在日本橫濱港進行隔離

熱門新聞

我新增一新冠肺炎確診病例 60歲女性無接觸史、近2年未出國

美CDC認定 台灣出現新冠病毒社區感染

新冠肺炎死前「逐漸窒息」超痛苦！醫曝：全程清醒慘叫、肺大量黏液

全球疫情地圖／鑽石公主號再增13例 累積至634例

影／白牌司機感染源出現了 浙江台商採檢結果血液有抗體

第24案早發病 學者：病毒恐早已進台灣 建議超前部署

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。