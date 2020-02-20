專機明天下午1點飛羽田

因新冠肺炎停靠於日本橫濱港外隔離的鑽石公主號郵輪，乘客船員昨天隔離期滿，我方派出的專機預定在明天下午出發，接人返回台灣。消息人士指出，專機將於晚間降落桃園機場。

據掌握，明日華航包機預計下午1時從桃園機場起飛至東京羽田機場，回程班機預計晚間10時15分降落台北。不過知情人士表示，因為當時還要核對身分，穿防護衣、做檢疫等，有可能向當初武漢包機一樣，比表定時間更晚回台。

交通部、民航局及華航皆低調表示，依中央流行疫情指揮中心說明為主。

目前華航的班機中，屬737-800有158個座位，包含八個商務艙座位及150個經濟艙座位。對於機上的準備、機組人員如何篩選和起降時間等問題，華航僅說會全力辦理國家指派任務，其餘交由指揮中心回應。

據了解，桃機已得到消息，日本羽田機場起飛後將比照武漢包機模式，降落桃園機場，華航的飛機預計下午從桃機出發，國人上機以後，晚間抵達台灣。

一般而言，桃機應會在包機應於起飛前一天，接獲飛行計畫中相關資訊。桃機則表示，早已準備好，一接受到日方時間帶申請就會放行。目前防疫作為都在桃機，待民航局核准飛行計畫後，將啟動協調會議。屆時旅客將不走一般通道，會隔離檢疫，由車隊送出醫院採檢。

另有航空從業人員指出，目前仍未收到日方申請，推估與日方仍在規畫乘客從鑽石公主號下船後，如何安全送到羽田機場有關。其難度在於「飛機一到人就要馬上上機」，要讓旅客在機場等待時間縮到最短。