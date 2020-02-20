最早發病者零接觸史...美媒質疑 新冠肺炎可能源自實驗室事故

美國之音今天在報導中引述論文與有關專家質疑說，新冠肺炎病毒有可能是因為武漢疾控中心的實驗室發生事故，從動物傳給了人。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在武漢爆發以來，有關這種新型致命病毒的來源、它是如何從自然界的宿主傳染到人類身上，以及誰是所謂的「零號病人」，一直是各界關注的焦點。

報導說，在疫情爆發初期，武漢市衛生健康委員會的疫情通報似乎試圖把海內外輿論的注意力吸引到華南海鮮市場。這個位於武漢漢口火車站附近的海鮮批發市場不僅出售鮮活水產品，也有大量野味和野生動物交易。一些中國官媒報導，在這個市場上出售的野生動物有可能是病毒的源頭。武漢在1月1日關閉這個市場並進行消毒清理。

但國際權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）1月24日發表由武漢金銀潭醫院副院長黃朝林等近30名中國醫療和科研人員撰寫的論文顯示，已知的最初41個住院病例當中，只有27人有華南海鮮市場接觸史，而且最早於12月1日發病的病人沒有接觸史。

這篇論文的作者之一、武漢金銀潭醫院加護病房主任吳文娟對英國廣播公司（BBC）表示，12月1日發病的患者是一名70多歲老年男子。老人患有腦中風與失智，長期臥病在家，沒有前往過華南海鮮市場。而他的家人在其發病後，均未出現發燒或呼吸系統症狀，他與後來的病人間也沒有發現流行病學聯繫。

報導引述中國華南理工大學生物科學與工程學院教授肖波濤和肖磊（音）在科學論文分享網站ResearchGate上發表的論文說，距離華南海鮮市場不到300公尺的武漢疾控中心的實驗室，可能是病毒的源頭。

這篇論文說，武漢疾控中心的實驗室有一批供試驗用的動物，其中包括155隻在湖北捕獲的蝙蝠和450隻在浙江捕獲的蝙蝠。蝙蝠曾攻擊一名研究人員，期間蝙蝠的血液接觸到這名研究人員的皮膚上。他因此自我隔離了14天。在另外一次事故中，蝙蝠的尿液接觸到他的身上，他因此又進行了自我隔離。

這篇論文寫道，「患者的基因組序列與蝙蝠冠狀病毒ZC45的同源性為96%或89%。這種冠狀病毒最初是在中菊頭蝠中發現的，而該種蝙蝠並不是武漢本地的，而是生活在約1000公里以外的地方。但這種蝙蝠正是本次疫情爆發前武漢疾控中心所使用的」。

論文還說，武漢疾控中心還臨近武漢協和醫院。本次疫情的第一批被感染醫護人員就是在這家醫院。這有可能說明蝙蝠的組織炎本或午飯垃圾可能被洩露到周邊地區，導致第一批患者被感染。

但這篇論文在發表後不久就被刪除，目前只能在網上找到論文的摘要。

報導引述美國羅格斯大學美國羅格斯大學（Rutgers University）瓦克斯曼微生物研究所（Waksman Institute of Microbiology）化學生物學教授埃布萊特（Richard Ebright）表示，病毒透過實驗室事故從動物傳染給人的可能性是存在的。

他說：「中國多個地區的實驗室都有收集和研究蝙蝠冠狀病毒，包括武漢市疾控中心和武漢病毒研究所。」

埃布萊特指出：「在疫情爆發之前，除SARS-CoV和MERS-CoV之外的所有冠狀病毒都被歸類為生物安全等級2。因此，武漢疾控中心和武漢病毒研究所的蝙蝠冠狀病毒通常按照生物安全2級的標準處理，這只是對實驗室工作人員提供了最低限度的保護，而不是按照高致病和高傳染性的2019新型冠狀病毒的特點，以所需的高得多的生物安全等級對其進行安全培養、分離和動物感染工作。」

報導並引述美國加州大學（University of California）斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）進化生物學家安德森（Kristian Andersen）1月25日在一個病毒研究網站上刊登對27個現有2019新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的基因組分析報告，顯示它們有一個「共同的最近祖先」，也就是共同的來源，最早可以追溯到2019年10月1日。

中共總書記習近平2月14日在中央全面深化改革委員會會議上提出，要將「生物安全」納入國家安全體系，盡快推動公布「生物安全法」。次日，中國科技部便要求「加強對實驗室，特別是對病毒的管理」，引發外界對新型冠狀病毒是否來自於中國實驗室安全事故的種種揣測。