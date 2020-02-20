日本新冠肺炎防疫差？住大阪台灣人爆：連續發燒4天才能檢查

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，日本截至目前已經確診85例，並有3人死亡。許多人批評日本這次防疫速度慢，才導致確診病例連環爆，有一名住在大阪的日本網友揭開當地新型冠狀病毒就醫流程的狀況，不但被當人球踢，甚至健保所表示因不符合「四天連續發燒37.5度以上。」所以不受理案子，讓他相當傻眼，也表示「真心羨慕在台灣的大家，感覺台灣政府和醫療人員都很積極在處理！」，網友看法則是正反都有。

這名在大阪的網友於PTT八卦版發文，他表示自己從上禮拜六開始感到疲累、流鼻水，昨天發燒，喉嚨痛開始咳嗽，他打到大阪的外國人中心問這個狀況該怎麼辦，並說明自己的工作會接觸到中國人，昨天發燒到37.7度，今天早上已經退燒，大阪外國人中心則回覆會打電話通知健保所，後來得到的結果是「因為我不符合四天連續發燒37.5度以上，所以日本的健保所不受理案子。」並請他到一間會中文的診所就診。

網友到了診所後，他們表示沒辦法做新型冠狀病毒的檢查，並請他到大醫院檢查，他致電到大醫院後，聽完狀況又請他聯絡健保所，並表示大阪大醫院要收到健保所的指示，才能做新型冠狀病毒的檢查，網友則說明自己已經連絡過健保所，但因為不符合「四天連續發燒37.5度以上」所以不被受理，大阪大醫院則請網友去家裡附近診所看一般感冒就可以了，網友認為「真心羨慕在台灣的大家，感覺台灣政府和醫療人員都很積極在處理！」。

有人認為「加油！日本這樣不行吧」、「誰有辦法連燒四天阿...」、「燒四天 我看日本想穩坐第二名是吧」、「發燒四天早掛掉了...什麼鬼規定」、「日本遲早大爆炸，不想辦奧運是不是」、「sop四天就是四天，多一天少一天都不行！」但也有人覺得「這個在台灣也不會馬上驗，會先做流感」、「希望只是感冒，加油」、「其實在台灣應該也是這樣，沒有旅遊史的話」、「一般感染就是觀察，每個人都想驗哪驗的完」。